Útok džihádistov z IS na zberačov hľuzovky usmrtil 26 ľudí

Damask 16. apríla (TASR) - Najmenej 26 ľudí zahynulo v strednej časti Sýrie pri nedeľnom útoku, z ktorého sú podozriví militanti z teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



SOHR so sídlom v Británii priblížilo, že medzi 26 obeťami sú "civilisti a najmenej desiati bojovníci podporujúci (sýrsky) režim". Príslušníci IS na nich zaútočili, keď zbierali hľuzovku na púšti východne od mesta Hamá.



Mnoho obyvateľov Sýrie, ktorú sužujú hospodárske ťažkosti, sa snaží zarobiť si na živobytie hľadaním cenenej hľuzovkovej pochúťky v púšti. V krajine s priemernou mesačnou mzdou okolo 18 dolárov je možné hľuzovku v závislosti od jej veľkosti a kvality predať za 25 dolárov za kilo.



Odľahlé oblasti sú však ohniskom militantov a často sú zamínované; hľadanie je preto veľmi nebezpečné. Prívrženci IS zberačov pracujúcich vo veľkých skupinách unášajú, zabíjajú alebo za nich žiadajú výkupné.



Od februára bolo podľa SOHR pri útokoch IS zameraných na zberačov hľuzovky alebo v dôsledku vybuchnutých mín, ktoré v púšti extrémisti zanechali, usmrtených vyše 200 ľudí - prevažne civilistov.



SOHR v nedeľu tiež informovalo, že džihádisti z IS vyzbrojení automatickými zbraňami zabili štyroch pastierov oviec v provincii Dajr az-Zaur na východe krajiny. Okrem toho ovce tiež ukradli a utiekli na motorkách.



Napriek porážke IS v Sýrii v marci 2019 vykonávajú spiace bunky teroristov naďalej smrteľné útoky v Sýrii i Iraku, dodáva AFP.