Útok húsíov na loď v Adenskom zálive si vyžiadal dvoch mŕtvych

Londýn/Dubaj 6. marca (TASR) - Dvoch mŕtvych si vyžiadal stredajší raketový útok jemenských povstalcov húsíov na nákladnú loď v Adenskom zálive. Potvrdilo to britské veľvyslanectvo v Jemene, informuje spravodajská televízia Sky News. Ide tak o prvý útok húsíov na komerčné plavidlo v Červenom mori s ľudskými obeťami.



Podľa Agentúry pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO), patriacej pod britské námorníctvo, bola terčom útoku loď True Confidence plaviaca sa pod vlajkou Barbadosu, ktorú zasiahla raketa asi 50 námorných míľ juhozápadne od jemenského prístavného mesta Aden.



Rozsah škôd na lodi nie je známy, no keďže ju opustila posádka, zrejme pôjde o vážny incident, povedal agentúre AP nemenovaný americký bezpečnostný predstaviteľ.



Iránom podporovaní húsijskí povstalci útočia na obchodné lode v Červenom mori od vlaňajšieho novembra. Tvrdia, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde od októbra 2023 prebieha vojna medzi Izraelom a militantmi z Hamasu.



Na útoky húsíov, ktoré spôsobili, že niektoré lodné spoločnosti sa začali vyhýbať preprave cez Červené more a volia dlhšiu trasu okolo južného cípu Afriky, reagovali americké a britské sily bombardovaním ich pozícií v Jemene.



Podľa Sky News je nejasné, prečo húsíovia zaútočili na loď True Confidence, vlastnenú gréckym subjektom, keďže tvrdia, že ich terčom sú len na izraelské, britské alebo americké lode. Je možné že vychádzali zo starých záznamov, keďže sa objavili správy, že predtým ju vlastnila americká spoločnosť so sídlom v Los Angeles, alebo možno plavidlo nesprávne identifikovali.