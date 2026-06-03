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Útok Iránu na letisko v Kuvajte: Hlásia jednu obeť a 63 zranených
Vzťahy medzi Iránom a arabskými štátmi v Perzskom zálive sú dlhodobo napäté, najmä v súvislosti s prítomnosťou amerických síl na ich území.
Autor TASR
Teherán/Kuvajt 3. júna (TASR) — Pri stredajšom dronovom a raketovom útoku Iránu na terminál medzinárodného letiska v metropole Kuvajtu zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli zranenia. Oznámilo to kuvajtské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Kuvajtské ministerstvo zdravotníctva neskôr uviedlo, že zranenia utrpelo 63 ľudí. Dodalo sa, že v nemocniciach vykonali sedem „závažných urgentných operácií".
Kuvajtský rezort diplomacie dôrazne odsúdil „brutálne a pokračujúce“ iránske útoky s použitím balistických rakiet a bezpilotných lietadiel, z ktorých posledný sa opäť sa zameral na civilné a životne dôležité zariadenia. Zdôraznil, že Kuvajt si v reakcii na opakovanú iránsku agresiu vyhradzuje „plné a prirodzené právo“ podniknúť primerané kroky.
Najnovší iránsky útok na Kuvajt odsúdili aj Spojené arabské emiráty a Katar. Podľa oboch krajín ide o „flagrantné porušenie“ suverenity Kuvajtu, porušenie medzinárodného práva a hrozbu pre regionálnu bezpečnosť a stabilitu.
Medzinárodné letisko v Kuvajte medzitým oznámilo, že po krátkom prerušení spôsobenom iránskym útokom obnovilo lety spoločnosti Kuwait Airways z Terminálu 4. K tomuto kroku pristúpilo po dokončení posúdenia škôd technickými tímami a príslušnými orgánmi a po prijatí potrebných opatrení na zaistenie bezpečnosti prevádzky, informovala podľa televízie al-Džazíra kuvajtská agentúra KUNA.
Stredajší útok na Kuvajt bol podľa Teheránu reakciou na minulotýždňové americké útoky na obchodnú loď, ktorú USA podozrievali z podpory operácií iránskych Revolučných gárd, a na komunikačnú infraštruktúru na iránskom ostrove Kešm, využívanú na útoky na americké a spojenecké plavidlá. USA tvrdia, že údery boli obranné a zamerané na obmedzenie schopností Iránu ohrozovať lodnú dopravu a americké sily v regióne.
Irán zaútočil dronmi a raketami na Kuvajt aj v pondelok.
Irán v tejto súvislosti v stredu obvinil vlády Kuvajtu a Bahrajnu z toho, že sú priamo zodpovedné za spomínané americké útoky, pretože že umožňujú Spojeným štátom využívať svoje územie a zdroje.
„Každá krajina, ktorá umožní agresorovi využívať svoje územie, námorný alebo vzdušný priestor alebo zariadenia a základne nachádzajúce sa na jej území na uskutočnenie alebo podporu vojenskej agresie proti Iránu, jednoznačne poruší základné pravidlá medzinárodného práva a zásady dobrých susedských vzťahov,“ píše sa vo vyhlásení iránskeho ministerstva zahraničných vecí.
Vzťahy medzi Iránom a arabskými štátmi v Perzskom zálive sú dlhodobo napäté, najmä v súvislosti s prítomnosťou amerických síl na ich území. Tieto krajiny zasa obviňujú Teherán z destabilizačných aktivít a útokov na svoju civilnú infraštruktúru.
Kuvajtské ministerstvo zdravotníctva neskôr uviedlo, že zranenia utrpelo 63 ľudí. Dodalo sa, že v nemocniciach vykonali sedem „závažných urgentných operácií".
Kuvajtský rezort diplomacie dôrazne odsúdil „brutálne a pokračujúce“ iránske útoky s použitím balistických rakiet a bezpilotných lietadiel, z ktorých posledný sa opäť sa zameral na civilné a životne dôležité zariadenia. Zdôraznil, že Kuvajt si v reakcii na opakovanú iránsku agresiu vyhradzuje „plné a prirodzené právo“ podniknúť primerané kroky.
Najnovší iránsky útok na Kuvajt odsúdili aj Spojené arabské emiráty a Katar. Podľa oboch krajín ide o „flagrantné porušenie“ suverenity Kuvajtu, porušenie medzinárodného práva a hrozbu pre regionálnu bezpečnosť a stabilitu.
Medzinárodné letisko v Kuvajte medzitým oznámilo, že po krátkom prerušení spôsobenom iránskym útokom obnovilo lety spoločnosti Kuwait Airways z Terminálu 4. K tomuto kroku pristúpilo po dokončení posúdenia škôd technickými tímami a príslušnými orgánmi a po prijatí potrebných opatrení na zaistenie bezpečnosti prevádzky, informovala podľa televízie al-Džazíra kuvajtská agentúra KUNA.
Stredajší útok na Kuvajt bol podľa Teheránu reakciou na minulotýždňové americké útoky na obchodnú loď, ktorú USA podozrievali z podpory operácií iránskych Revolučných gárd, a na komunikačnú infraštruktúru na iránskom ostrove Kešm, využívanú na útoky na americké a spojenecké plavidlá. USA tvrdia, že údery boli obranné a zamerané na obmedzenie schopností Iránu ohrozovať lodnú dopravu a americké sily v regióne.
Irán zaútočil dronmi a raketami na Kuvajt aj v pondelok.
Irán v tejto súvislosti v stredu obvinil vlády Kuvajtu a Bahrajnu z toho, že sú priamo zodpovedné za spomínané americké útoky, pretože že umožňujú Spojeným štátom využívať svoje územie a zdroje.
„Každá krajina, ktorá umožní agresorovi využívať svoje územie, námorný alebo vzdušný priestor alebo zariadenia a základne nachádzajúce sa na jej území na uskutočnenie alebo podporu vojenskej agresie proti Iránu, jednoznačne poruší základné pravidlá medzinárodného práva a zásady dobrých susedských vzťahov,“ píše sa vo vyhlásení iránskeho ministerstva zahraničných vecí.
Vzťahy medzi Iránom a arabskými štátmi v Perzskom zálive sú dlhodobo napäté, najmä v súvislosti s prítomnosťou amerických síl na ich území. Tieto krajiny zasa obviňujú Teherán z destabilizačných aktivít a útokov na svoju civilnú infraštruktúru.