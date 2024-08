Útok islamistických teroristov v Somálsku si vyžiadal 37 obetí

New York/Mogadišo 4. augusta (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres odsúdil teroristický útok islamistov na plážový hotel v somálskej metropole Mogadišo. Ubezpečil, že Organizácia Spojených národov stojí na strane vlády a ľudu Somálska. S odvolaním sa na Guterresovho hovorcu Farhana Haqa o tom v noci na nedeľu informovala agentúra DPA.



Medzičasom agentúra AFP zverejnila najnovšiu oficiálnu bilanciu, podľa ktorej útok samovražedného atentátnika a skupiny ozbrojencov z islamistického hnutia aš-Šabáb na rušnú pláž pripravil o život najmenej 37 ľudí a desiatky ďalších zranil.



Útok, ku ktorému sa hnutie aš-Šabáb prihlásilo v príspevku na spriatelenej webovej stránke, sa začal v piatok neskoro večer, keď samovražedný útočník odpálil nálož a ozbrojenci vtrhli do plážového komplexu obľúbeného u miestnych podnikateľov i členov vlády.



Tí ľudia, ktorí útok prežili, v rozhovoroch s novinármi opisovali, ako po prvom výbuchu ozbrojenci vtrhli na pláž s úmyslom "zabiť každého, koho môžu".



Bezpečnostné sily pri zásahu zabili piatich ozbrojencov, zatiaľ čo šiesty člen skupiny sa "vyhodil do vzduchu (na pláži)".



Somálsky minister zdravotníctva Ali Haji Adam novinárov v sobotu neskoro večer informoval, že 11 zranených je na jednotkách intenzívnej starostlivosti, ďalších 64 ľudí je hospitalizovaných so zraneniami rôznej závažnosti, zatiaľ čo 137 ľudí s ľahkými zraneniami bolo po ošetrení z nemocníc prepustených.



Inkriminovaná oblasť - lido - už v minulosti bola terčom útokov teroristov vrátane šesťhodinového obliehania hotela na pláži hnutím aš-Šabáb v roku 2023, pri ktorom zahynulo šesť civilistov a desať ďalších ich bolo zranených.