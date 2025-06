Útok Izraela na Irán priniesol aj nárast objednávok pizze do Pentagónu

Washington 13. júna (TASR) - Načasovanie piatkového izraelského útoku na Irán bolo síce prísne tajné, no prudký nárast objednávok pizze v reštauráciách v okolí Pentagónu mohol zasväteným naznačiť blížiacu sa vojenskú operáciu. Správu o tom priniesla agentúra AFP, ktorá sa odvolala na virálny účet s názvom Pentagon Pizza Report fungujúci na sociálnej sieti X. Píše o tom TASR.



AFP pripomenula, že teória takzvaného „pizzového indexu“ sa sporadicky objavuje už niekoľko rokov – vždy počas geopolitických kríz, ktoré generujú výraznú vojenskú aktivitu.



V noci na piatok, približne hodinu pred tým, než iránska štátna televízia informovala o výbuchoch v Teheráne, v oblasti okolo Pentagónu vo Washingtone prudko vzrástol počet objednávok pizze. Citovaný účet zároveň upozornil na „nezvyčajne nízku návštevnosť“ v neďalekom nočnom bare – čo sa tradične tiež interpretuje ako znak zvýšenej aktivity v Pentagóne.



V samotnom komplexe amerického ministerstva obrany sa síce nachádza viacero reštaurácií s rýchlym občerstvením, no žiadna pizzeria – donášky pizze z okolia sú preto nevyhnutné.



Počas kritických momentov sú vojenskí zamestnanci nútení zotrvať na pracoviskách, pričom ich stravovanie sa často rieši hromadnými objednávkami pizze. To následne vedie k prudkému nárastu aktivity v okolitých pizzeriách – čo je jav, ktorý môžu sledovať aj analytické nástroje Googlu. Podľa niektorých komentátorov platí, že čím väčší frmol majú miestne pizzerie, tým je vyššia pravdepodobnosť vojenskej operácie kdekoľvek vo svete.



Prvé zmienky o tomto fenoméne – známom ako Pentagon Pizza Index alebo Pentagon Pizza Meter – sa objavili ešte počas studenej vojny. Ako poznamenala stanica Euronews, sovietske spravodajské služby údajne monitorovali zvýšené objednávky pizze v snahe predvídať vojenské operácie.



Donášky pizze do Pentagónu sa podľa niektorých svedectiev zdvojnásobili krátko pred americkou inváziou do Panamy v decembri 1989 a opäť výrazne vzrástli pred operáciou Púštna búrka v roku 1991. Rovnaký jav bol zaznamenaný aj v decembri 1998 – v čase vrcholiacej aféry Moniky Lewinskej, keď prezidentovi Billovi Clintonovi hrozilo odvolanie z funkcie (impeachment).



Podobný nárast záujmu o donášku pizze do Pentagónu bol aj pred izraelským raketovým útokom na Irán v roku 2024.