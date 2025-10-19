< sekcia Zahraničie
Útok Izraela si vyžiadal 1 obeť, podľa armády išlo o člena Hizballáhu
Izrael opakovane bombarduje Libanon, a to aj napriek prímeriu uzavretému vlani v novembri, ktoré nasledovalo po viac než roku potýčok s Hizballáhom.
Autor TASR
Bejrút 19. októbra (TASR) - Pri izraelskom dronovom útoku v južnom Libanone zahynula jedna osoba, informovalo v sobotu libanonské ministerstvo zdravotníctva. Izraelská armáda následne vyhlásila, že išlo o člena libanonského proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
„Letecký útok izraelského nepriateľa na vozidlo v meste Deir Kifa v okrese Súr si vyžiadal jednu obeť,“ uviedol libanonský rezort zdravotníctva vo svojom vyhlásení. Tamojšia štátna tlačová agentúra NNA informovala, že išlo o útok bezpilotným lietadlom, ktoré „dvoma raketami zasiahlo bager“.
Izraelská armáda neskôr potvrdila, že išlo o člena Hizballáhu, ktorý obsluhoval ťažké stroje a pokúšal sa obnoviť infraštruktúru hnutia v oblasti, ktorá bola zničená počas bojov v minulom roku. „Činnosť teroristu predstavovala porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom,“ dodala armáda.
Izrael opakovane bombarduje Libanon, a to aj napriek prímeriu uzavretému vlani v novembri, ktoré nasledovalo po viac než roku potýčok s Hizballáhom, ktoré vyvrcholili dvoma mesiacmi vojny, pripomína AFP.
„Letecký útok izraelského nepriateľa na vozidlo v meste Deir Kifa v okrese Súr si vyžiadal jednu obeť,“ uviedol libanonský rezort zdravotníctva vo svojom vyhlásení. Tamojšia štátna tlačová agentúra NNA informovala, že išlo o útok bezpilotným lietadlom, ktoré „dvoma raketami zasiahlo bager“.
Izraelská armáda neskôr potvrdila, že išlo o člena Hizballáhu, ktorý obsluhoval ťažké stroje a pokúšal sa obnoviť infraštruktúru hnutia v oblasti, ktorá bola zničená počas bojov v minulom roku. „Činnosť teroristu predstavovala porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom,“ dodala armáda.
Izrael opakovane bombarduje Libanon, a to aj napriek prímeriu uzavretému vlani v novembri, ktoré nasledovalo po viac než roku potýčok s Hizballáhom, ktoré vyvrcholili dvoma mesiacmi vojny, pripomína AFP.