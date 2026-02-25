< sekcia Zahraničie
Útok junty na trh v Mjanmarsku si vyžiadal 17 mŕtvych
Mjanmarsko sa zmieta v občianskej vojne od vojenského prevratu 1. februára 2021, keď sa moci v krajine chopila armáda.
Autor TASR
Nepjito 25. februára (TASR) - Najmenej 17 ľudí zahynulo pri leteckom útoku mjanmarskej junty v utorok na dedinský trh v Rakhinskom štáte na západe Mjanmarska. Oznámili to v stredu dva miestne zdroje, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Arakanská armáda uviedla, že 17 „nevinných civilistov“ zahynulo pri útokoch na zmienený trh. Ďalších 15 ľudí utrpelo zranenia. Dobrovoľnícka organizácia Ponnagyun Youths Association tvrdí, že útok si vyžiadal 18 mŕtvych a 16 zranených.
Predstaviteľ spomínanej organizácie, ktorý prišiel na miesto útoku, uviedol, že štyri alebo päť budov vyhorelo a mnoho budov je zničených. „Niektorí ľudia plakali, zatiaľ čo po celej oblasti boli mŕtve telá,“ povedal.
Humanitárne organizácie pravidelne upozorňujú nad zhoršujúcou sa situáciou v Rakhinskom štáte hraničiacom s Bangladéšom. Svetový potravinový program (WFP) minulý rok uviedol, že vojenská blokáda v čase tamojšieho konfliktu a nedávne škrty medzinárodnej pomoci spôsobili v tomto štáte „dramatický nárast hladu a podvýživy“.
Mjanmarsko sa zmieta v občianskej vojne od vojenského prevratu 1. februára 2021, keď sa moci v krajine chopila armáda. Konflikt si vyžiadal tisíce mŕtvych. AFP informuje, že armáda je obviňovaná z páchania zverstiev v Rakhinskom štáte. Aj zmienená Arakanská armáda - jedna z najsilnejších frakcií odporujúcich vládnucej junte - sa dopustila porušovania práv, pričom pozorovatelia hlásili prípady údajných únosov, mučenia a popráv.
