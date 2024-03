Útok militantov na zberačov hľuzovky v Sýrii si vyžiadal 18 obetí

Bejrút 6. marca (TASR) - Najmenej 18 ľudí zahynulo v stredu pri útoku na zberačov hľuzoviek v Sýrii, z ktorého sú podozriví ozbrojenci napojení na teroristickú organizáciu Islamský štát (IS). Ďalších vyše 50 osôb je nezvestných, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na exilové Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Pri útoku podľa SOHR zomreli aj štyria príslušníci bezpečnostných zložiek podporujúcich vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Údajní džihádisti zaútočili na skupinu zberačov s guľometmi, dodalo sýrske centrum s odvolaním sa na svoje zdroje.



Púštne hľuzovky sa predávajú v Sýrii, ktorú 13 rokov ničí občianska vojna aj ekonomická kríza, za vysoké ceny.



Stovky chudobných Sýrčanov každý rok od februára do apríla hľadajú hľuzovky v rozľahlej Sýrskej púšti, nazývanej Bádíja, v ktorej sa ukrývajú džihádisti a je zamínovaná. Vo februári si výbuch míny, ktorú tam nastražila skupina IS, vyžiadal 14 obetí na životoch z radov zberačov hľuzovky. Úrady ich pritom opakovane upozorňujú na hroziace nebezpečenstvo.



Islamský štát bol v roku 2019 v Sýrii porazený po vojenskej operácii koalície vedenej Spojenými štátmi. Zvyšné bunky príslušníkov tejto organizácie sa však ukrývajú v púšti a naďalej podnikajú smrtiace útoky.