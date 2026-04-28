ÚTOK POČAS FUTBALOVÉHO ZÁPASU: Neprežilo najmenej 29 ľudí
Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP) sa k útoku prihlásil v pondelok prostredníctvom platformy Telegram.
Autor TASR
Abuja 28. apríla (TASR) - Militanti napojení na džihádistickú skupinu Islamský štát (IS) v noci na pondelok zaútočili na dedinu na severovýchode Nigérie a zabili pri tom najmenej 29 ľudí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
Útok sa odohral v nedeľu neskoro v noci v dedine Guyaku v štáte Adamawa pri hranici s Kamerunom, uviedol tamojší guvernér Ahmadu Umaru Fintiri. Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP) sa k nemu prihlásil v pondelok prostredníctvom platformy Telegram.
Miestni obyvatelia podľa agentúry AFP tvrdia, že útočníci cielili na mladých ľudí zhromaždených na tamojšom futbalovom ihrisku. Jeden zo zdrojov agentúry uviedol, že „povstalci vnikli na ihrisko so zbraňami a začali náhodne strieľať“.
Medzi mŕtvymi sú údajne „mladí ľudia vrátane niekoľkých žien, ktoré pozerali futbal“. Útočníci podľa svedka „niekoľkohodinového“ incidentu tiež „podpálili svätostánky, domy a motorky“.
Pri samostatnom incidente v pondelok neznámi ozbrojenci vtrhli do detského domova v severnej časti strednej Nigérie a uniesli odtiaľ 23 žiakov. K tomtuto útoku sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina.
