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Útok mjanmarskej armády na dom si vyžiadal niekoľko obetí
Videá natočené svedkom, ktoré AFP nedokázala nezávisle overiť, zachytávajú, ako po útoku v dedine v oblasti hranice Šanského a Kajanského štátu odvážajú zakrvavené obete.
Autor TASR
Nepjito 28. novembra (TASR) - Letecký útok mjanmarskej armády v sobotu zasiahol miesto konania svadby, uviedol svedok, ktorý hlási aj obete na životoch. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Videá natočené svedkom, ktoré AFP nedokázala nezávisle overiť, zachytávajú, ako po útoku v dedine v oblasti hranice Šanského a Kajanského štátu odvážajú zakrvavené obete. V tejto oblasti žije množstvo vnútorne vysídlených ľudí.
„Počul som zvuk lietadiel letiacich neďaleko, ale myslel som si, že našu oblasť nebudú bombardovať,“ povedal svedok, ktorý podľa svojich slov vošiel do domu a následne počul výbuch a videl dym stúpajúci z miesta zásahu.
Bomba podľa neho zasiahla dom, v ktorom sa pripravovala svadba. Tento svedok prišiel na miesto útoku a tvrdí, že našiel „17 mŕtvych tiel a množstvo zranených osôb“.
Na záberoch ďalších obyvateľov dediny, ktorých pravosť AFP taktiež nedokázala overiť, je vidieť šesť tiel vrátane tela ženy a dieťaťa.
AFP informuje, že sa jej nepodarilo kontaktovať mjanmarskú armádu, aby sa vyjadrila k tomuto incidentu.
Mjanmarsko sa zmieta v občianskej vojne od februára 2021, keď armáda zvrhla líderku Aun Schan Su Ťij. Podľa mimovládnej organizácie Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) v tomto konflikte zahynulo viac než 100.000 ľudí.
Videá natočené svedkom, ktoré AFP nedokázala nezávisle overiť, zachytávajú, ako po útoku v dedine v oblasti hranice Šanského a Kajanského štátu odvážajú zakrvavené obete. V tejto oblasti žije množstvo vnútorne vysídlených ľudí.
„Počul som zvuk lietadiel letiacich neďaleko, ale myslel som si, že našu oblasť nebudú bombardovať,“ povedal svedok, ktorý podľa svojich slov vošiel do domu a následne počul výbuch a videl dym stúpajúci z miesta zásahu.
Bomba podľa neho zasiahla dom, v ktorom sa pripravovala svadba. Tento svedok prišiel na miesto útoku a tvrdí, že našiel „17 mŕtvych tiel a množstvo zranených osôb“.
Na záberoch ďalších obyvateľov dediny, ktorých pravosť AFP taktiež nedokázala overiť, je vidieť šesť tiel vrátane tela ženy a dieťaťa.
AFP informuje, že sa jej nepodarilo kontaktovať mjanmarskú armádu, aby sa vyjadrila k tomuto incidentu.
Mjanmarsko sa zmieta v občianskej vojne od februára 2021, keď armáda zvrhla líderku Aun Schan Su Ťij. Podľa mimovládnej organizácie Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) v tomto konflikte zahynulo viac než 100.000 ľudí.