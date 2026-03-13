Piatok 13. marec 2026
ÚTOK NA AMBASÁDU USA: Do väzby vzali matku s tromi synmi

Na snímke nórski policajti a technici vyšetrujú pri vchode do amerického veľvyslanectva v Osle v nedeľu 8. marca 2026. Foto: TASR/AP

K výbuchu došlo v nedeľu o približne 01.00 h SEČ pri vchode do konzulárnej časti americkej ambasády.

Autor TASR
Oslo 13. marca (TASR) - Troch bratov a ich matku vzali v Nórsku do policajnej väzby na maximálne štyri týždne pre podozrenie z účasti na minulotýždňovom bombovom útoku na veľvyslanectvo Spojených štátov v Osle, oznámil v piatok tamojší súd. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

K výbuchu došlo v nedeľu o približne 01.00 h SEČ pri vchode do konzulárnej časti americkej ambasády. Explózia podomácky vyrobeného výbušného zariadenia nikoho nezranila a spôsobila len menšie materiálne škody. Polícia nevylučuje možnú súvislosť útoku s vojnou na Blízkom východe.

Policajný prokurátor Christian Hatlo v stredu na tlačovej konferencii uviedol, že podozriví bratia sú nórskymi občanmi irackého pôvodu a zadržali ich v Osle. Jeden z nich sa k nastraženiu zariadenia priznal, traja ďalší podozriví popreli svoju účasť.
