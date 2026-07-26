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Útok na berlínsky Pride vyšetrujú ako islamistický teroristický čin

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Ľudia navštevujú pamätné miesto venované obetiam v blízkosti miesta, kde v nedeľu 26. júla 2026 v Berlíne v Nemecku vrazilo auto do davu počas pochodu Pride. Foto: TASR/AP

Útok odsúdili viacerí nemeckí politici vrátane kancelára Friedricha Merza aj prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

Autor TASR
Berlín 26. júna (TASR) – Nemeckí vyšetrovatelia predpokladajú, že útok na pochod Pride v Berlíne zo sobotňajšieho večera bol islamistickým teroristickým činom. Uviedol to v nedeľu minister vnútra Alexander Dobrindt s tým, že tomu nasvedčujú všetky dôkazy. Podozrivý, ktorý je stále na úteku, bol podľa neho zjavne zradikalizovaný a patril k islamistickej scéne, informuje TASR podľa agentúry DPA.

Minister na mieste činu novinárom povedal, že vypátranie tohto 21-ročného muža je prioritou. Útočník po vrazení autom do ľudí neďaleko hlavnej trasy pochodu napádal okoloidúcich aj mačetou, spresnil Dobrindt. O život pri útoku prišla jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia.

Podozrivý bol v minulosti odsúdený na podmienečný trest jedného roka a desiatich mesiacov, proti čomu sa odvolala prokuratúra, dodal minister s tým, že muž je nemeckým občanom. Narodil sa v Nemecku v roku 2005 a má libanonský pôvod, jeho matka získala nemecké občianstvo v roku 2002.

Nemecká polícia už predtým uviedla, že existujú náznaky, že hlavný podozrivý - 21-ročný Abdul B. - konal na základe islamistickej ideológie. Podľa nemeckých médií vlani cestoval na Blízky východ, kde sa neúspešne pokúsil pripojiť k džihádistickej skupine Islamský štát (IS). Následne ho tento rok v máji v Nemecku odsúdili za „prípravu závažného činu podvratného násilia“.

K incidentu došlo v sobotu večer na okraji jedného z najväčších pochodov Pride v Európe. Krátko pred 22.00 h vrazilo biele auto do davu ľudí v berlínskom parku Tiergarten v centre mesta a následne narazilo do stromu. Podľa polície potom „jedna alebo viac“ osôb vystúpilo z vozidla a ušlo z miesta činu. Pochod Pride po útoku predčasne ukončili.

Útok odsúdili viacerí nemeckí politici vrátane kancelára Friedricha Merza aj prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Vlády Holandska, Francúzska, Talianska, Švédska a Spojeného kráľovstva takisto vyjadrili šok a tento čin odsúdili.
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