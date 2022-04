Útok na budovu v Mykolajive si vyžiadal už 28 obetí

Na archívnej snímke z 29. marca 2022 budova regionálnej správy po zásahu rakety vystrelenej ruskou armádou v Mykolajive. Foto: TASR/AP

Kyjev 1. apríla (TASR) - Na najmenej 28 stúpol počet obetí utorkového ruského útoku na deväťpodlažnú administratívnu budovu v juhoukrajinskom meste Mykolajiv. Oznámil to v piatok gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitalij Kim, ktorého vyjadrenie zverejnil denník The Guardian.Terčom ruského raketového útoku, ku ktorému došlo v utorok ráno o 08.45 h miestneho času, sa stalo sídlo oblastnej správy v Mykolajive. Tamojší zamestnanci krátko pred útokom prišli do práce. Došlo pri ňom k úplnému zničeniu strednej časti tejto budovy.Vitalij Kim obvinil ruské sily z toho, že na budovu zámerne zaútočili až po príchode zamestnancov. On sám zrejme prežil len vďaka tomu, že zaspal a neprišiel načas do práce.povedal v piatok mykolajivský gubernátor.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým zdôraznil, že v meste Mykolajiv sa nenachádzali žiadne vojenské ciele, ani nič, čo by Rusko mohlo považovať za hrozbu.Väčšina ľudí sa ešte stačila z objektu evakuovať, keď sa spustili sirény signalizujúce letecký poplach. Záchranári od utorka nepretržite prehľadávali trosky budovy a počet obetí sa postupne zvyšoval. Predchádzajúca bilancia hovorila o 12 mŕtvych a 33 zranených.