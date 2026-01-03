Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 3. január 2026
Útok na Charkov si vyžiadal najmenej dve obete

Na tejto fotografii, ktorú poskytla tlačová služba 65. mechanizovanej brigády Ukrajiny, je MRLS BM-21 „Grad“ pripravený na streľbu na pozície ruskej armády v regióne Záporožie na Ukrajine, piatok 2. januára 2026. Foto: TASR/AP

Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že na Charkov nebol vykonaný žiadny úder.

Autor TASR
Charkov 3. januára (TASR) - Pod troskami bytového domu, ktorý v piatok pri útoku na ukrajinské mesto Charkov zasiahla zrejme raketa, sa našli telá dvoch obetí - trojročného chlapca a ženy. V príspevku na sociálnych sieťach o tom v noci na sobotu informoval charkovský primátor Ihor Terechov, píše TASR.

Podľa Terechova pátracia a záchranná operácia stále prebieha. Náčelník vojenskej správy Charkovskej oblasti Oleh Synehubov na sociálnych sieťach doplnil, že nájdená žena bola pravdepodobne matkou zabitého dieťaťa.

Ukrajinské úrady v piatok popoludní oznámili, že ruská armáda zaútočila na Charkov zrejme dvoma raketami Iskander. Pri tomto útoku bolo zasiahnutých, zničených a poškodených niekoľko bytových domov. Zranených bolo najmenej 30 ľudí. Väčšina z nich utrpela stredne ťažké zranenia, jedna žena je hospitalizovaná vo veľmi vážnom stave.

Ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že na Charkov nebol vykonaný žiadny úder. Deklarovalo, že v Charkove došlo k výbuchu v muničnom sklade. Moskva tvrdí, že správy o útoku na Charkov majú za cieľ „odvrátiť medzinárodnú pozornosť“ od útoku na reštauráciu v Ruskom okupovanej časti Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, ku ktorému došlo 1. januára.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na útok na Charkov v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že „Rusi naďalej zabíjajú napriek všetkému úsiliu sveta v diplomatickom procese, najmä Spojených štátov. Je to len Rusko, ktoré nechce, aby sa táto vojna skončila a každý deň robí všetko pre to, aby pokračovala.

Charkov sa nachádza 30 kilometrov od ruských hraníc a na začiatku celoplošnej invázie odolal ruským jednotkám. Odvtedy je však často terčom ruských útokov.
