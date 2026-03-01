Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útok na dievčenskú školu v Iráne si vyžiadal najmenej 148 obetí

Záchranári a obyvatelia prehľadávajú trosky dievčenskej školy. Foto: TASR/AP

Iránsky veľvyslanec pri OSN Amír Saíd Íravání na pôde Bezpečnostnej rady OSN uviedol, že pri údere na školu zahynulo viac než 100 detí a počet civilných obetí stále rastie.

Autor TASR
Teherán 1. marca (TASR) - Počet obetí americko-izraelského útoku na dievčenskú základnú školu v iránskej provincii Hormozgán stúpol v nedeľu na najmenej 148, kým 95 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedla iránska tlačová agentúra Tasním. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian a spravodajského webu al-Džazíra.

Podľa iránskych médií škola v juhoiránskom meste Mínáb provincii Hormozgán utrpela zásah počas koordinovaných útokov Spojených štátov a Izraela na Irán. Predpokladá sa, že v čase útoku sa v nej nachádzalo 170 žiačok.

V provincii Hormozgán sa nachádza niekoľko iránskych námorných základní, pričom v Mínábe majú základňu aj polovojenské Iránske revolučné gardy.
