Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
< sekcia Zahraničie

Útok na Irán bol najväčšou operáciou v histórii izraelského letectva

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Stíhačky v ranných hodinách takmer súčasne zhodili stovky kusov munície na približne 500 iránskych vojenských cieľov v západnom a strednom Iráne.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem 28. februára (TASR) - Izraelská armáda v sobotu večer informovala, že na útoku na Irán sa podieľalo 200 stíhačiek a išlo o najväčšiu operáciu izraelského letectva v jeho histórii. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a portálu Times of Israel (TOI).

Rozsiahle údery boli podľa armády zamerané na odpaľovacie zariadenia balistických rakiet a systémy protivzdušnej obrany. Stíhačky v ranných hodinách takmer súčasne zhodili stovky kusov munície na približne 500 iránskych vojenských cieľov v západnom a strednom Iráne.

Ide o najväčší úder v histórii izraelského letectva, ktorý sa uskutočnil po dôkladnom plánovaní so spravodajskými informáciami vysokej kvality, pričom sa pri ňom zosynchronizovali stovky lietadiel súčasne,“ uvádza armáda vo vyhlásení.

Izraelské ozbrojené sily tvrdia, že údery na iránske systémy protivzdušnej obrany „umožnili rozšíriť vzdušnú prevahu nad iránskym nebom a spôsobili vážnu ranu útočným kapacitám iránskeho režimu.

Vzdušné sily podľa izraelskej armády naďalej pôsobia v Iráne. „Izraelské ozbrojené sily budú pokračovať v operáciách s cieľom výrazne degradovať všetky aspekty iránskeho režimu,“ uviedla v stanovisku.

K aktuálnej situácii v súvislosti s Iránom by sa mal čoskoro vyjadriť izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania

ZOH 2026