Útok v KDR vyšetruje Taliansko ako únos s teroristickým motívom

Goma 23. februára (TASR) - Taliansky premiér Mario Draghi nariadil stiahnuť na pol žrde vlajky na verejných budovách a vzdať tak hold dvom talianskym obetiam útoku na konvoj vozidiel OSN, ktorý sa odohral v pondelok v Konžskej demokratickej republike (KDR). Informovala o tom v utorok agentúra ANSA.



O život pri útoku prišiel taliansky veľvyslanec v KDR Luca Attanasio (43) a jeho osobný strážca, príslušník jednotiek karabinierov Vittorio Iacovacci.



Poslanci talianskeho parlamentu si v utorok pamiatku obetí útoku uctili minútou ticha.



Talianske vojenské lietadlo, na ktorého palube sú rakvy s ich telesnými pozostatkami, odštartovalo v utorok popoludní z letiska v meste Goma a vydalo sa na cestu do Talianska, kde telá najskôr podrobia pitve na rímskej klinike Gemelli, uviedla agentúra AFP.



Okrem oboch Talianov prišiel pri útoku o život aj konžský vodič ich vozidla.



Úrady KDR prisľúbili súčinnosť pri vyšetrovaní okolností útoku na konvoj vozidiel Svetového potravinového programu (WFP), ktorý sa presúval z Gomy do mesta Bukavu. Podľa talianskych médií sa na tom v pondelok dohodol minister zahraničných vecí Luigi Di Maio s konžskou rezortnou kolegyňou Marie Tumbaovou Nzezaovou.



Do KDR v utorok ráno pricestovali talianski vyšetrovatelia, aby vypočuli svedkov incidentu vrátane Taliana Rocca Leoneho, zástupcu riaditeľa WFP v KDR, ktorý z útoku vyviazol nezranený. Analyzovať budú aj zbrane nájdené na mieste útoku i tie, ktoré majú vo výzbroji strážnici národného parku Virunga.



Talianske úrady túto kauzu vyšetrujú ako únos s teroristickým motívom.



Úrady KDR v pondelok večer obvinili zo zodpovednosti za útok povstaleckú skupinu z radov rwandských Hutuov - Demokratické sily za oslobodenie Rwandy (FDLR).



K incidentu došlo na území národného parku Virunga, na mieste ležiacom asi 20 kilometrov severne od Gomy, hlavného mesta provincie Severné Kivu, ktorú už viac ako 25 rokov sužujú útoky ozbrojených skupín bojujúcich o kontrolu nad miestnymi bohatými náleziskami nerastov.



Národný park Virunga bol založený v roku 1925, je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO a je domovom asi štvrtiny svetovej populácie kriticky ohrozených horských goríl.