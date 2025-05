Útok na Kyjev zranil 11 osôb, Zelenskyj vyzýva na dlhšie prímerie

Kyjev 4. mája (TASR) - Pri nočnom ruskom dronovom útoku na ukrajinskú metropolu utrpelo zranenia najmenej 11 ľudí vrátene dvoch detí, uviedli tamojšie orgány. Prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyzval na skutočné prímerie trvajúce najmenej jeden mesiac, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ukrajinský líder tak zopakoval svoje výzvy na dlhšie zastavenie bojov v rámci tejto viac ako trojročnej vojny. „Rusi vyzývajú na prímerie... a pritom každý deň útočia na Ukrajinu. Je to cynizmus najvyššej úrovne: len tento týždeň Rusko použilo proti Ukrajine viac ako 1180 útočných dronov, 1360 riadených leteckých bômb a 10 rakiet rôznych typov,“ uviedol Zelenskyj na platforme X.



„Ak nastane prímerie, tak nie na ich sviatky, ale na každý deň,“ dodal odkazujúc na pondelkové vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina ohľadom prímeria počas osláv Dňa víťazstva nad fašizmom. Malo by trvať od 8. do 11. mája.



Podľa ukrajinských orgánov spôsobili padajúce úlomky zostrelených dronov v Kyjeve požiare viacerých obytných domov a áut. Ukrajinská armáda uviedla, že jej jednotky protivzdušnej obrany v noci zostrelili 69 zo 165 ruských dronov. Moskva sa k útoku bezprostredne nevyjadrila.