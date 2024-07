Útok na kyjevskú kliniku Ochmatdyt si vyžiadal aj život malého chlapca

Kyjev/Londýn 10. júla (TASR) - Pondelkový útok na detskú kliniku Ochmatdyt si v stredu vyžiadal prvú detskú obeť. Podľa britskej stanice BBC o tom informoval ukrajinský minister zdravotníctva Viktor Ľaško.



Minister spresnil, že zomrel malý chlapec, ktorý bol v čase útoku v kritickom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti. Po raketovom útoku na Ochmatdyt bol prevezený do inej nemocnice v Kyjeve, kde zomrel.



Väčšinu pacientov z detskej kliniky po útoku previezli do iných nemocníc alebo prepustili do domáceho ošetrenia.



Stanica BBC pripomenula, že pri sérii raketových útokov na niekoľko ukrajinských miest, z ktorých jeden zasiahol aj detskú kliniku Ochmatdyt v Kyjeve, zahynulo 8. júla 44 ľudí. Klinika Ochmatdyt predtým hlásila dve obete - dvoch dospelých - a 32 zranených.



Okrem detskej kliniky zasiahli rakety v Kyjeve aj dve ďalšie zdravotnícke zariadenia, kde došlo k obetiam na životoch, zraneným i materiálnym škodám.



Ukrajinské úrady obviňujú Rusko z cieleného útoku na detskú nemocnicu. Rusko to popiera. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že nemocnicu zasiahla "protiraketa" - raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany. Ruské ministerstvo obrany deň predtým uviedlo to isté - opäť bez uvedenia dôkazov.



Ukrajinská bezpečnostná služba SBU však deklarovala, že má dôkazy, že išlo o ruskú raketu s plochou dráhou letu: zverejnila fotografiu úlomkov rakety Ch-101, ktoré sa našli na mieste zásahu nemocnice.



Aj monitorovacia misia OSN v Kyjeve v utorok uviedla, že zničenie detskej nemocnice bolo "s vysokou pravdepodobnosťou" spôsobené práve priamym zásahom ruskou raketou.



Údery na civilistov a civilné objekty sú podľa medzinárodného humanitárneho práva zakázané. Rusko od rozpútania vojny na Ukrajine odmieta obvinenia, že podniká útoky na ukrajinské civilné objekty.