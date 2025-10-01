Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
< sekcia Zahraničie

Útok na nákladnú loď v Adenskom zálive podnikli jemenskí povstalci

.
Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Hovorca húsíov uviedol, že pondelkový úder vykonali pomocou strely s plochou dráhou letu.

Autor TASR
Saná 1. októbra (TASR) - Jemenskí povstalci sa v stredu prihlásili k zodpovednosti za útok na nákladnú loď v Adenskom zálive, ktorý spôsobil požiar a zranil dvoch z 19 členov posádky. Hovorca húsíov uviedol, že pondelkový úder vykonali pomocou strely s plochou dráhou letu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Loď Minervagracht plaviacu sa pod holandskou vlajkou zasiahol projektil, keď sa nachádzala v medzinárodných vodách približne 235 kilometrov juhozápadne od pobrežia jemenského mesta Aden. Pri zásahu začala horieť a utrpela značné škody. Členov posádky musel z lode evakuovať vrtuľník.

Húsíovia uviedli, že na plavidlo zaútočili, pretože jeho vlastník porušil „zákaz vstupu do prístavov okupovanej Palestíny“. Na lodi podľa hovorcu vypukol požiar a v súčasnosti hrozí, že sa potopí.

Jemenskí povstalci, ktorí už vyše desaťročie ovládajú veľkú časť Jemenu vrátane hlavného mesta Saná, v novembri 2023 po vypuknutí vojny v Pásme Gazy začali ostreľovať v Červenom mori a Adenskom zálive plavidlá spájané s Izraelom alebo jeho spojencami. Tvrdia, že na lodnú dopravu útočia na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc