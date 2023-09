Útok na námorné veliteľstvo na Kryme si vyžiadal obete, tvrdí Ukrajina

Kyjev/Moskva 23. septembra (TASR) - Desiatky ľudí vrátane vysokopostavených ruských námorných veliteľov zahynuli alebo utrpeli zranenia pri piatkovom ukrajinskom raketovom útoku na budovu veliteľstva ruskej Čiernomorskej flotily v meste Sevastopol na polostrove Krym. Oznámila to v sobotu ukrajinská armáda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Bližšie informácie o útoku budú čo najskôr zverejnené. Výsledkom sú desiatky mŕtvych a zranených okupantov vrátane vysokopostavených veliteľov flotily," uviedla ukrajinská armáda s tým, že k útoku prišlo počas stretnutia ruského námorného vedenia.



Šéf Ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR) Kyrylo Budanov pre rozhlasovú stanicu Hlas Ameriky (The Voice of America - VoA) uviedol, že pri útoku zomrelo najmenej deväť ľudí a 16 ich utrpelo zranenia. Budanov tiež odmietol uviesť, či bola pri útoku použitá raketa vyrobená na Západe.



AFP však upozorňuje, že tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť.



Rusko v piatok uviedlo, že po útoku je nezvestný jeden vojak.



Ruskom dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev v sobotu obyvateľov mesta varoval pred hrozbou ďalšieho útoku. Ešte predtým však informoval o tom, že bola zaktivizovaná protivzdušná obrana a mimo mesta dopadli úlomky rakety.



Krymský polostrov, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu častým cieľom ukrajinských útokov. Tieto útoky v poslednom čase ešte zosilneli vzhľadom na prísľub Ukrajiny, že Krym získa späť.