Útok na Navaľného spojenca Volkova ukazuje, čo hrozí ruskej opozícii

Washington 14. marca (TASR) - Biely dom vo štvrtok vyhlásil, že ho veľmi znepokojuje "hrozný, surový" útok kladivom v Litve na Leonida Volkova, spojenca zosnulého ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúre AFP.



Hovorca rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby povedal, že nevie potvrdiť litovské tvrdenia, že do útoku na Volkova boli zapletené ruské špeciálne služby. Zdôraznil však, že útok je pripomienkou všetkých "veľmi reálnych vyhrážok" namierených na odporcov Kremľa.



"Sme veľmi, veľmi znepokojení týmto útokom na Leonida Volkova," povedal Kirby novinárom v telefonáte. Dodal, že "o neuveriteľne násilnom útoku muža prichádzajú jednoducho hrozné, hrozné, surové správy a želáme pánu Volkovovi všetko najlepšie a skoré uzdravenie".



Hovorca tiež uviedol, že predstavitelia Spojených štátov "nemajú v tomto štádiu oveľa viac podrobností o tom, kto to urobil, ani o motivácii" činu.



Kirby však povedal, že útok "by nám všetkým mal slúžiť ako pripomienka veľmi reálnych hrozieb, ktorým čelia členovia občianskej spoločnosti v Rusku každý deň".



"Rozhodne to podčiarkuje to nebezpečenstvo a hrozby, akým čelia len preto, že vyjadrujú odpor," doplnil.



Volkova museli nakrátko prijať do nemocnice, keď ho v utorok večer pred jeho domom v litovskom hlavnom meste Vilnius páchateľ niekoľkokrát udrel kladivom. Šéf litovskej tajnej služby vo štvrtok informoval, že "to vyzerá na prácu ruských špeciálnych služieb, evidentne urobenú prostredníctvom najatej osoby".



K útoku došlo takmer mesiac po Navaľného smrti v ruskom väzení za polárnym kruhom, z ktorej Volkov obvinil Putina, a niekoľko dní pred prezidentskými voľbami, ktoré Putinovi predĺžia zotrvanie pri moci.



Kremeľ oznámil, že sa k udalostiam v Litve nevie vyjadriť, ale dodal, že Putina "sa netreba báť, ale rešpektovať ho a počúvať".