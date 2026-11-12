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Útok na nemocnicu v Pásme Gazy má šesť obetí, uviedla civilná ochrana
Hovorca izraelskej armády na otázku AFP uviedol, že preveruje informácie o incidente.
Autor TASR
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Gaza 12. novembra (TASR) - Pri útoku Izraela na nemocnicu Násir na juhu Pásma Gazy vo štvrtok zahynulo šesť ľudí a približne dve desiatky utrpeli zranenia, uviedol pre agentúru AFP predstaviteľ tamojšej civilnej ochrany, píše TASR.
Civilná ochrana v Pásme Gazy, záchranná zložka pôsobiaca pod správou militantného hnutia Hamas, oznámila, že z budovy v areáli zdravotníckeho komplexu vytiahli telá obetí a viac ako 20 zranených. „Počet obetí izraelského útoku v zdravotníckom komplexe Násir západne od mesta Chán Júnis na juhu Pásma Gazy stúpol na šesť,“ uviedol pre AFP hovorca civilnej ochrany Mahmúd Basal.
Šesť obetí potvrdila vo vyhlásení aj nemocnica Násir. Hovorca izraelskej armády na otázku AFP uviedol, že preveruje informácie o incidente.
Útok podľa televízie al-Džazíra viedol k zastaveniu prevádzky chirurgického oddelenia nemocnice.
Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. Predchádzali mu dva roky vojny, ktorú vyvolal rozsiahly útok palestínskeho Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.
Izraelské sily v utorok zabili v Pásme Gazy sedem ľudí vrátane 13-ročného chlapca, uviedli miestne záchranné zložky. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na „vojenských operatívcov“.
Od začiatku prímeria zahynulo viac ako 1590 Palestínčanov, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré tiež pôsobí pod správou Hamasu. OSN považuje tieto údaje za dôveryhodné.
Izraelská armáda za rovnaké obdobie informovala o smrti siedmich svojich vojakov a jedného civilného zamestnanca.
Civilná ochrana v Pásme Gazy, záchranná zložka pôsobiaca pod správou militantného hnutia Hamas, oznámila, že z budovy v areáli zdravotníckeho komplexu vytiahli telá obetí a viac ako 20 zranených. „Počet obetí izraelského útoku v zdravotníckom komplexe Násir západne od mesta Chán Júnis na juhu Pásma Gazy stúpol na šesť,“ uviedol pre AFP hovorca civilnej ochrany Mahmúd Basal.
Šesť obetí potvrdila vo vyhlásení aj nemocnica Násir. Hovorca izraelskej armády na otázku AFP uviedol, že preveruje informácie o incidente.
Útok podľa televízie al-Džazíra viedol k zastaveniu prevádzky chirurgického oddelenia nemocnice.
Izrael a Hamas sa navzájom obviňujú z porušovania prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. Predchádzali mu dva roky vojny, ktorú vyvolal rozsiahly útok palestínskeho Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023.
Izraelské sily v utorok zabili v Pásme Gazy sedem ľudí vrátane 13-ročného chlapca, uviedli miestne záchranné zložky. Izraelská armáda oznámila, že zaútočila na „vojenských operatívcov“.
Od začiatku prímeria zahynulo viac ako 1590 Palestínčanov, vyplýva z údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré tiež pôsobí pod správou Hamasu. OSN považuje tieto údaje za dôveryhodné.
Izraelská armáda za rovnaké obdobie informovala o smrti siedmich svojich vojakov a jedného civilného zamestnanca.