Útok na očkovací tím v Pakistane si vyžiadal životy dvoch policajtov

Pešávar 9. júna (TASR) - Pri útoku na tím zdravotníkov očkujúcich deti proti obrne prišli v stredu na severozápade Pakistanu o život dvaja príslušníci pakistanskej polície, informovala agentúra AFP. Tento rok ide v Pakistane už o druhý útok tohto druhu.



K útoku podľa AFP došlo v okrese Mardán v provincii Chajbar-Paštúnchvá, kde zdravotníci chodiac z domu do domu očkovali ľudí proti obrne. Z dôvodu útokov na očkovacie tímy v minulosti mali pri tom policajnú ochranu.



Policajtov podľa AFP smrteľne postrelil jeden z dvojice útočníkov na motorke. Predstaviteľ polície spresnil, že zdravotníčky, ktoré policajti počas očkovania sprevádzali, boli v čase útoku v dome, kde podávali vakcínu malým očkovancom.



K zodpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil. Odmietanie očkovania a vakcín v Pakistane vzrástlo po tom, ako americká Ústredná spravodajská služba (CIA) pred desiatimi rokmi zorganizovala falošnú očkovaciu kampaň, ktorá pomohla vypátrať zakladateľa teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina, pripomína AFP.



Po tom, ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vlani v lete uviedla, že v Afrike sa podarilo vykynožiť divý vírus detskej obrny, zostávajú Pakistan a Afganistan poslednými dvomi krajinami na svete, kde ešte dochádza k prenosu tohto vírusu. V oboch krajinách je veľká nedôvera ľudí vo vakcínu i očkovacie tímy, píše AFP.



Tímy zdravotníkov musia v Pakistane bojovať aj proti konšpiračným teóriám, že vakcíny sú súčasťou sprisahania Západu zameraného na sterilizáciu moslimských detí.



Týždeň trvajúca kampaň očkovania proti obrne v Pakistane má za cieľ zaočkovať viac ako 33 miliónov detí vo veku do päť rokov. Očkovacie tímy tvorí približne 260.000 zdravotníkov.



Pakistan, ktorý má 220 miliónov obyvateľov, tento rok nahlásil iba jeden prípad obrny. V roku 2019 ich bolo 147; vlani počet nakazených klesol na 84, píše AFP.