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Útok na Pavlohrad ukázal väčší dolet ruských navádzaných bômb KAB
Predseda Dnepropetrovskej oblastnej rady Mykola Lukašuk potvrdil, že Rusko použilo pri útoku na Pavlohrad bomby KAB vôbec po prvý raz.
Autor TASR
Kyjev 20. júla (TASR) - Na mesto Pavlohrad na juhovýchode Ukrajiny v pondelok Rusko prvýkrát útočilo navádzanými leteckými bombami KAB. O život prišli dvaja ľudia a ďalších najmenej 18 osôb vrátane 13-ročného dievčaťa utrpelo zranenia. Ďalší dvaja civilisti zahynuli pri útokoch na mestá Záporožie a Kramatorsk. Informovala o tom agentúra DPA.
Predseda Dnepropetrovskej oblastnej rady Mykola Lukašuk potvrdil, že Rusko použilo pri útoku na Pavlohrad bomby KAB vôbec po prvý raz. Toto mesto leží približne 100 kilometrov od frontovej línie a doteraz odolávalo len raketovým útokom a úderom dronov typu Šáhid. Podľa Lukašuka Moskva modernizuje bomby KAB a zvyšuje ich dolet, preto teraz dokážu zasiahnuť aj ciele hlbšie vo vnútrozemí.
Ukrajinské médiá okrem toho informovali aj o útoku ruskej armády na juhoukrajinské mesto Záporožie, kde prišiel o život jeden človek a ďalších päť osôb utrpelo zranenia. Gubernátor Ivan Fedorov uviedol, že útok s použitím navádzaných leteckých bômb poškodil viaceré budovy vrátane bytových domov.
KAB sú schopné niesť 100 kilogramov až takmer jeden a pol tony výbušnín. Ukrajinská armáda sa na ich zničenie snaží použiť systémy elektronického boja, ktoré sú však často neúčinné. Najefektívnejším spôsobom, ako čeliť KAB, je zostreliť lietadlá, ktoré ich odpaľujú, ale ukrajinské ozbrojené sily v súčasnosti takéto kapacity nemajú, doplnila stanica BBC.
Ruské ministerstvo obrany sa k správam o použití navádzanej bomby KAB pri útoku na Pavlohrad nevyjadrilo.
Útokom ruskej armády bolo v pondelok vystavené aj mesto Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Zásah tam dostal deväťposchodový bytový dom. O život prišiel jeden človek a ďalší traja sú zranení.
Úrady Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny informovali, že pri jednej z vĺn raketových útokov boli zranené tri civilistky - dve dospelé ženy a 21-mesačné dievčatko. Pri útoku vznikli aj veľké materiálne škody na civilných objektoch.
Predseda Dnepropetrovskej oblastnej rady Mykola Lukašuk potvrdil, že Rusko použilo pri útoku na Pavlohrad bomby KAB vôbec po prvý raz. Toto mesto leží približne 100 kilometrov od frontovej línie a doteraz odolávalo len raketovým útokom a úderom dronov typu Šáhid. Podľa Lukašuka Moskva modernizuje bomby KAB a zvyšuje ich dolet, preto teraz dokážu zasiahnuť aj ciele hlbšie vo vnútrozemí.
Ukrajinské médiá okrem toho informovali aj o útoku ruskej armády na juhoukrajinské mesto Záporožie, kde prišiel o život jeden človek a ďalších päť osôb utrpelo zranenia. Gubernátor Ivan Fedorov uviedol, že útok s použitím navádzaných leteckých bômb poškodil viaceré budovy vrátane bytových domov.
KAB sú schopné niesť 100 kilogramov až takmer jeden a pol tony výbušnín. Ukrajinská armáda sa na ich zničenie snaží použiť systémy elektronického boja, ktoré sú však často neúčinné. Najefektívnejším spôsobom, ako čeliť KAB, je zostreliť lietadlá, ktoré ich odpaľujú, ale ukrajinské ozbrojené sily v súčasnosti takéto kapacity nemajú, doplnila stanica BBC.
Ruské ministerstvo obrany sa k správam o použití navádzanej bomby KAB pri útoku na Pavlohrad nevyjadrilo.
Útokom ruskej armády bolo v pondelok vystavené aj mesto Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Zásah tam dostal deväťposchodový bytový dom. O život prišiel jeden človek a ďalší traja sú zranení.
Úrady Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny informovali, že pri jednej z vĺn raketových útokov boli zranené tri civilistky - dve dospelé ženy a 21-mesačné dievčatko. Pri útoku vznikli aj veľké materiálne škody na civilných objektoch.