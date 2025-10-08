< sekcia Zahraničie
Útok na pôrodnicu v meste al-Fášir si vyžiadal osem obetí
Útok, ku ktorému došlo v utorok, spôsobil zranenia aj ďalším siedmim ľuďom a poškodil budovy aj ich zariadenie, uviedol zdravotník pod podmienkou zachovania anonymity.
Autor TASR
Port Sudan 8. októbra (TASR) - Dronový útok sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) si v pôrodnici v obliehanom meste al-Fášir vyžiadal osem obetí, informoval v stredu agentúru AFP nemenovaný zdravotnícky zdroj, píše TASR.
Nemocnica v al-Fáširi je jedným z posledných fungujúcich zdravotníckych zariadení v hlavnom meste sudánskeho štátu Severný Dárfúr, kde polovojenské jednotky vedú doteraz svoj najtvrdší útok. Ide o posledné veľké mesto v rozsiahlom západosudánskom regióne Dárfúr, ktoré RSF ešte nezískali, a to napriek tomu, že mesto obliehajú od mája 2024.
OSN upozornila predovšetkým na utrpenie detí v meste v dôsledku hladomoru. Do závratných výšok sa vyšplhali aj ceny krmiva pre zvieratá, vďaka ktorým rodiny prežívajú.
V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú.
Táto vojna si vyžiadala viac než 150.000 obetí a vyše 14 miliónov ľudí vyhnala zo svojich domovov. Podľa stanice BBC vojna viedla k hladomoru a genocíde v regióne Dárfúr. Detský fond OSN (UNICEF) v marci 2024 informoval o ozbrojených mužoch, ktorí znásilňovali a sexuálne zneužívali deti vo veku už od jedného roka. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch vtedy uviedla, že je možné, že RSF a spojenecké milície páchajú genocídu v Dárfúre proti etnickej skupine Masalitov a ďalším nearabským komunitám.
