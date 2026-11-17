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Útok na školu v Komyšuvache má 72 obetí
Pátracie a záchranné práce trvali dva týždne, počas ktorých neprestávalo ostreľovanie zo strany ruských vojsk.
Autor TASR
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Kyjev 16. novembra (TASR) - V mestečku Komyšuvacha v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny v pondelok ukončili pátranie po obetiach ruského útoku z 2. novembra, ktorý si podľa najnovších údajov vyžiadal 72 obetí na životoch, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Terčom ruských útokov sa 2. novembra v Komyšuvache stala budova bývalej školy, v ktorej sa v pondelky distribuovala humanitárna pomoc.
Ruské jednotky najprv zhodili letecké bomby na budovu školy, keď sa tam schádzali ľudia, aby si vyzdvihli humanitárnu pomoc. Následne ruské jednotky zaútočili ďalšími bombami na kryt civilnej obrany, kam sa ľudia po prvom útoku uchýlili.
Pátracie a záchranné práce trvali dva týždne, počas ktorých neprestávalo ostreľovanie zo strany ruských vojsk.
„Zahynulo 72 ľudí, medzi nimi záchranári, policajti, zamestnanci gymnázia a centra pre služby občanom, pracovníci komunálnych služieb a zdravotnícki pracovníci. Medzi obeťami je aj učiteľka, ktorá každý deň prichádzala do úkrytu, aby viedla online hodiny pre deti, ktoré opustili obec,“ uviedol ukrajinský minister vnútra Ivan Vyhovskyj.
Ide o jeden z útokov s najvyšším počtom civilných obetí v tomto roku. Došlo k nemu len niekoľko hodín po skončení lokálneho humanitárneho prímeria v meste Olešky v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.
Terčom ruských útokov sa 2. novembra v Komyšuvache stala budova bývalej školy, v ktorej sa v pondelky distribuovala humanitárna pomoc.
Ruské jednotky najprv zhodili letecké bomby na budovu školy, keď sa tam schádzali ľudia, aby si vyzdvihli humanitárnu pomoc. Následne ruské jednotky zaútočili ďalšími bombami na kryt civilnej obrany, kam sa ľudia po prvom útoku uchýlili.
Pátracie a záchranné práce trvali dva týždne, počas ktorých neprestávalo ostreľovanie zo strany ruských vojsk.
„Zahynulo 72 ľudí, medzi nimi záchranári, policajti, zamestnanci gymnázia a centra pre služby občanom, pracovníci komunálnych služieb a zdravotnícki pracovníci. Medzi obeťami je aj učiteľka, ktorá každý deň prichádzala do úkrytu, aby viedla online hodiny pre deti, ktoré opustili obec,“ uviedol ukrajinský minister vnútra Ivan Vyhovskyj.
Ide o jeden z útokov s najvyšším počtom civilných obetí v tomto roku. Došlo k nemu len niekoľko hodín po skončení lokálneho humanitárneho prímeria v meste Olešky v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.