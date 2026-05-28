Útok na stanici v Švajčiarsku vyšetrujú ako teroristický čin
K útoku, pri ktorom páchateľ pobodal tri osoby, došlo krátko po 8.30 h
Autor TASR
Bern 28. mája (TASR) - Švajčiarska polícia vyšetruje štvrtkový útok s nožom na železničnej stanici vo Winterthure ako teroristický čin. Bezpečnostné zložky totiž zistili, že tridsaťjedenročný útočník v minulosti šíril propagandu teroristickej organizácie Islamský štát (IS), informuje TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.
K útoku, pri ktorom páchateľ pobodal tri osoby, došlo krátko po 8.30 h. Švajčiarske noviny Blick uviedli, že získali video, na ktorom muž po tom, ako vybehne zo stanice. kričí „Alláhu akbar“ (Boh je najväčší).
Zranenými sú švajčiarski občania vo veku 28, 43 a 52 rokov, ktorých previezli do nemocníc. Jeden z nich utrpel život ohrozujúce poranenia, nebolo však bezprostredne jasné, o ktorú z obetí ide.
Winterthur sa nachádza v blízkosti Zürichu v nemeckojazyčnej časti Švajčiarska. Žije v ňom približne 123.000 obyvateľov.
