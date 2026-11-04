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ÚTOK NA ŠTUDENTOV V ATÉNACH: Po násilnostiach hlásia troch zranených

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tisíce študentov a učiteľov v októbri demonštrovalo v celom Grécku a požadovali viac prostriedkov na financovanie vzdelávania, lepšie vybavenie a menej preplnených tried.

Autor TASR
Atény 4. novembra (TASR) - Skupina násilníkov (niektorí v prilbách) v stredu útočila proti účastníkom študentského zhromaždenia v areáli Aténskej národnej univerzity Kapodistriase. Podľa záchranárov a agentúry Athens News Agency utrpeli zranenia tri osoby, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Ošetrili ich v nemocnici, no ich zranenia neboli kritické, uviedla záchranná služba. Polícia incident vyšetruje, no nebolo bezprostredne zrejmé, kto útočil a aký mal motív. Neoznámila ani žiadne zadržania.

Grécke ministerstvo školstva odsúdilo násilie a uviedlo, že „išlo o urážku akademickej obce a podkopanie slobody prejavu“.

Tisíce študentov a učiteľov v októbri demonštrovalo v celom Grécku a požadovali viac prostriedkov na financovanie vzdelávania, lepšie vybavenie a menej preplnených tried. Pridali sa k protestujúcim v iných európskych krajinách a študentské skupiny už plánujú na november ďalšie demonštrácie.
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