ÚTOK NA SYNAGÓGU:Londýnska polícia pátra po podozrivých z podpaľačstva
Úrady v Spojenom kráľovstve v uplynulých rokov zaznamenali nárast antisemitských incidentov, píše AFP.
Autor TASR
Londýn 15. apríla (TASR) - Londýnska polícia v stredu oznámila, že hľadá dvoch podozrivých po „pokuse o podpaľačský útok“ na synagógu na severe hlavného mesta, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Dvojica podozrivých v tmavom oblečení a s kuklami na hlavách sa krátko po polnoci priblížila k synagóge vo Finchley a „hodila dve fľaše s podozrením, že obsahujú benzín“, ktoré sa však nevznietili, uviedla londýnska Metropolitná polícia vo vyhlásení.
K incidentu došlo po nedávnom podpaľačskom útoku na sanitky prevádzkované židovskou charitatívnou organizáciou v hlavnom meste Británie z minulého mesiaca a po smrteľnom útoku na synagógu v severnom Manchestri z vlaňajšieho októbra. Úrady v Spojenom kráľovstve v uplynulých rokov zaznamenali nárast antisemitských incidentov, píše AFP.
V súvislosti s marcovým útokom na štyri sanitky židovskej dobrovoľníckej organizácie Hatzola Northwest medzičasom obvinili z podpaľačstva troch mužov - dvoch Britov a jedného s britsko-pakistanským občianstvom.
