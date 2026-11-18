< sekcia Zahraničie
Útok na tanker v Hormuze: SAE hlási jednu nezvestnú osobu
Od začiatku konfliktu Teherán posilnil kontrolu nad Hormuzským prielivom, pričom plavidlá prechádzajúce touto strategickou úžinou sú takmer denne cieľom útokov.
Autor TASR
Abú Zabí 18. novembra (TASR) - Štátna ropná spoločnosť Spojených arabských emirátov (SAE) ADNOC v stredu oznámila, že po zásahu jednej z jej lodí v Hormuzskom prielive je nezvestný jeden člen posádky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Všetci ostatní členovia posádky boli z lode bezpečne evakuovaní. Jedenásť osôb utrpelo zranenia a v prípade potreby im bude poskytnutá lekárska starostlivosť,“ uviedla spoločnosť ADNOC s tým, že pátracie a záchranné operácie pokračujú.
Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) v stredu uviedla, že tanker deň predtým zasiahol „neznámy projektil“ v Hormuzskom prielive, približne 13 námorných míľ (24 kilometrov) severne od ománskeho mesta Chasab, ktoré sa nachádza pri tejto strategickej vodnej ceste. Zároveň potvrdila, že jeden člen posádky je nezvestný.
„Na palube vypukol požiar, ktorý sa medzičasom podarilo uhasiť,“ uviedla UKMTO s tým, že rozsah škôd a prípadný vplyv na životné prostredie zatiaľ nie sú známe.
Pred vojnou na Blízkom východe, ktorú 28. februára vyvolali americko-izraelské útoky na Irán, prechádzala Hormuzským prielivom približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.
Od začiatku konfliktu Teherán posilnil kontrolu nad Hormuzským prielivom, pričom plavidlá prechádzajúce touto strategickou úžinou sú takmer denne cieľom útokov, keďže islamská republika trvá na tom, aby plavidlá dodržiavali trasy schválené jej orgánmi. USA na to reagovali uvalením blokády na iránske prístavy.
„Všetci ostatní členovia posádky boli z lode bezpečne evakuovaní. Jedenásť osôb utrpelo zranenia a v prípade potreby im bude poskytnutá lekárska starostlivosť,“ uviedla spoločnosť ADNOC s tým, že pátracie a záchranné operácie pokračujú.
Agentúra pre námorné obchodné operácie Spojeného kráľovstva (UKMTO) v stredu uviedla, že tanker deň predtým zasiahol „neznámy projektil“ v Hormuzskom prielive, približne 13 námorných míľ (24 kilometrov) severne od ománskeho mesta Chasab, ktoré sa nachádza pri tejto strategickej vodnej ceste. Zároveň potvrdila, že jeden člen posádky je nezvestný.
„Na palube vypukol požiar, ktorý sa medzičasom podarilo uhasiť,“ uviedla UKMTO s tým, že rozsah škôd a prípadný vplyv na životné prostredie zatiaľ nie sú známe.
Pred vojnou na Blízkom východe, ktorú 28. februára vyvolali americko-izraelské útoky na Irán, prechádzala Hormuzským prielivom približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.
Od začiatku konfliktu Teherán posilnil kontrolu nad Hormuzským prielivom, pričom plavidlá prechádzajúce touto strategickou úžinou sú takmer denne cieľom útokov, keďže islamská republika trvá na tom, aby plavidlá dodržiavali trasy schválené jej orgánmi. USA na to reagovali uvalením blokády na iránske prístavy.