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Útok na terminál spoločnosti pri Charkove si vyžiadal štyri obete
Ukrajinské médiá uviedli, že zasiahnutý terminál sa nachádza v obci Korotyč neďaleko Charkova. Útok spôsobil požiar v sklade a poškodil fasádu objektu, uviedla ukrajinská polícia.
Autor TASR
Kyjev 19. júla (TASR) - Útok ruskej armády na obec Korotyč pri východoukrajinskom Charkove si v nedeľu vyžiadal štyri obete na životoch a najmenej 20 zranených. Terčom útoku bol terminál ukrajinskej súkromnej logistickej spoločnosti Nova pošta, informovala britská stanica BBC. Ruská armáda sa k útoku nevyjadrila.
Podľa vyjadrenia spoločnosti pri útoku zahynuli dvaja jej zamestnanci a vodič partnerskej prepravnej spoločnosti. „Zranení sú aj naši kolegovia,“ uviedla Nova pošta.
Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov informoval, že 12 zranených hospitalizovali. Stav najmenej troch z nich je kritický a lekári bojujú o ich život. Neskôr uviedol, že jeden zo zranených po prevoze do nemocnice zomrel.
Ukrajinské médiá uviedli, že zasiahnutý terminál sa nachádza v obci Korotyč neďaleko Charkova. Útok spôsobil požiar v sklade a poškodil fasádu objektu, uviedla ukrajinská polícia.
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu ráno uviedlo, že ruské sily pri nočných útokoch zasiahli logistické centrá v Kyjeve a Kyjevskej oblasti vrátane objektov spoločnosti Nova pošta. Deň predtým Ukrajina zaútočila na sklady ruského internetového obchodu Wildberries v Moskovskej a Tambovskej oblasti, pri čom zahynulo osem ľudí.
Podľa vyjadrenia spoločnosti pri útoku zahynuli dvaja jej zamestnanci a vodič partnerskej prepravnej spoločnosti. „Zranení sú aj naši kolegovia,“ uviedla Nova pošta.
Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Synehubov informoval, že 12 zranených hospitalizovali. Stav najmenej troch z nich je kritický a lekári bojujú o ich život. Neskôr uviedol, že jeden zo zranených po prevoze do nemocnice zomrel.
Ukrajinské médiá uviedli, že zasiahnutý terminál sa nachádza v obci Korotyč neďaleko Charkova. Útok spôsobil požiar v sklade a poškodil fasádu objektu, uviedla ukrajinská polícia.
Ruské ministerstvo obrany v nedeľu ráno uviedlo, že ruské sily pri nočných útokoch zasiahli logistické centrá v Kyjeve a Kyjevskej oblasti vrátane objektov spoločnosti Nova pošta. Deň predtým Ukrajina zaútočila na sklady ruského internetového obchodu Wildberries v Moskovskej a Tambovskej oblasti, pri čom zahynulo osem ľudí.