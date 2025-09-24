< sekcia Zahraničie
Útok na trhovisko v al-Fašíri si vyžiadal 15 mŕtvych a 12 zranených
Zdravotníci v miestnej nemocnici nemajú už takmer žiadne zásoby a na obväzovanie rán preto používajú kúsky moskytiéry.
Autor TASR
Chartúm 24. septembra (TASR) - Najmenej 15 ľudí zahynulo pri útoku dronom na trhovisko v obliehanom sudánskom meste al-Fašír v regióne Dárfúr, uviedli pre agentúru AFP zdravotníci z miestnej nemocnice, informuje TASR.
Útok „zabil 15 civilistov a ďalších 12 zranil, troch z nich kriticky,“ povedal zdravotník. Miestne výbory odporu, skupina aktivistov, ktorá dokumentuje zverstvá páchané oboma stranami v sudánskej vojne, označili útok za „masaker“, a obvinili z jeho vykonania polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF).
Mesto al-Fašír obliehajú sily RSF už viac než 500 dní, pričom v uplynulých dňoch zintenzívnili útoky voči civilistov. Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotnom vyhlásení uviedol, že je vážne znepokojený zhoršujúcou sa situáciou v tomto meste a upozornil na narastajúce nebezpečenstvo pre civilistov v obliehanej oblasti. Guterres zopakoval výzvu na okamžité zastavenie nepriateľských akcií v al-Fašíri ako aj na rešpekt a ochranu civilistov a tiež na uľahčenie bezpečného, neobmedzeného a trvalého prístupu k humanitárnej pomoci. Dostupný musí byť aj bezpečný priestor pre civilistov, ktorí chcú dobrovoľne odísť.
OSN odhaduje, že v al-Fašíri, ktorý je odrezaný od takmer všetkej pomoci z vonka, je 260.000 civilistov, pričom približne polovicu predstavujú deti.
Pri piatkovom dronovom útoku RSF na tamojšiu mešitu zahynulo najmenej 75 ľudí, z toho 11 detí vo veku šesť až 15 rokov.
Zdravotníci v miestnej nemocnici nemajú už takmer žiadne zásoby a na obväzovanie rán preto používajú kúsky moskytiéry.
V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenskými RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú.
Táto vojna si vyžiadala viac než 150.000 obetí a vyše 14 miliónov ľudí vyhnala zo svojich domovov. Podľa stanice BBC vojna viedla k hladomoru a obvineniam z genocídy v západnom regióne Dárfúr. Detský fond OSN (UNICEF) v marci 2024 informoval o ozbrojených mužoch, ktorí znásilňovali a sexuálne zneužívali deti vo veku už od jedného roka. Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v tom istom mesiaci uviedla, že je možné, že RSF a spojenecké milície páchajú genocídu v Dárfúre proti etnickej skupine Masalitov a ďalším nearabským komunitám.
