Útok na účastníkov bohoslužby v Nigérii si vyžiadal najmenej dve obete
Útok v Eruku zachytila kamera nainštalovaná v kostole.
Lagos 19. novembra (TASR) - Neznámi ozbrojení muži v utorok zaútočili na účastníkov bohoslužby v kostole v meste Eruku na západe Nigérie, pričom smrteľne postrelili dvoch ľudí, informovala agentúra AFP, píše TASR. Podľa miestnych médií najmenej desať ľudí útočníci uniesli.
Nigéria je rozdelená medzi prevažne kresťanský juh a moslimský sever a už dlho je dejiskom ozbrojených konfliktov vrátane džihádistických povstaní, v ktorých podľa AFP dochádza k zabíjaniu kresťanov i moslimov - často bez rozdielu. Nigéria zažíva aj vlnu kriminality zo strany gangov, ktoré rabujú dediny, unášajú ich obyvateľov alebo ich vraždia. Pravidelne útočia na kostoly aj mešity.
Útok v Eruku sa odohral len pár dní po tom, ako americký prezident Donald Trump začiatkom novembra pohrozil vojenskou operáciou v reakcii na zabíjanie kresťanov v Nigérii. Nigérijská vláda však tvrdenie o prenasledovaní kresťanov v Nigérii odmieta - tvrdí, že násilie si častejšie vyžiada moslimské obete.
Útok v Eruku zachytila kamera nainštalovaná v kostole. Zo záznamu počuť, ako bohoslužbu prerušila streľba a zvonka počuť krik detí. Kým jeden z ozbrojencov prenasledoval veriacich, ďalší páchatelia kradli ich osobné veci. Polícia informovala, že útočníci po čine ušli do blízkeho lesa.
Guvernér štátu Kwara Abdul Rahman Abdul Razaq požiadal nadriadených o okamžité vyslanie posíl k už nasadeným jednotkám v oblasti.
Štát Kwara za posledné mesiace zaznamenal sériu útokov gangov. Nigérijský prezident Bola Tinubu v októbri nariadil nasadenie armády so zámerom vytlačiť tieto gangy z ich úkrytov v lesoch na území štátu.
Nigérijská armáda medzičasom pokračuje v pátraní po 24 stredoškoláčkach unesených v noci na pondelok z dievčenskej školy v obci Maga v štáte Kebbi. Únos sprevádzal aj útok, pri ktorom ozbrojenci zabili zástupcu riaditeľa školy Hassana Makukua. Jednému z dievčat sa podarilo ujsť.
K únosu došlo v čase, keď v USA rastie aktivita konzervatívnych skupín tvrdiacich, že v Nigérii sú prenasledovaní kresťania. Republikánsky kongresman Riley Moore vyzval na modlitby za unesené dievčatá a označil oblasť za kresťanskú enklávu. Polícia však pre AFP potvrdila, že všetky unesené študentky sú moslimky.
Americkí zákonodarcovia majú tento týždeň rozhodovať, či zaradia Nigériu na zoznam krajín vyvolávajúcich „osobitné znepokojenie“ v oblasti náboženskej slobody, čo by mohlo viesť k sankciám. Nigérijská vláda sa domnieva, že takéto označenie Nigérie zo strany USA neodráža komplexnosť jej bezpečnostných výziev a ignoruje jej úsilie o zaručenie náboženskej slobody pre všetkých.
