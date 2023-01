Útok na úrady v Brazílii odsúdili aj Nemecko, Taliansko a Čína

Peking/Berlín/Rím 9. januára (TASR) - Čína v pondelok uviedla, že "sa dôrazne stavia proti násilnému útoku" v brazílskom hlavnom meste, kde stovky podporovateľov bývalého prezidenta Jaira Bolsonara vtrhli do Národného kongresu, prezidentského paláca a na Najvyšší súd. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Čína pozorne sleduje násilný útok na federálne úrady v Brazílii 8. januára a dôrazne sa stavia proti tomu," uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin. Dodal, že Peking "podporuje opatrenia brazílskej vlády na upokojenie situácie, obnovenie spoločenského poriadku a zaistenie národnej stability".



V pondelok odsúdil vzburu podporovateľov Bolsonara aj nemecký kancelár Olaf Scholz. "Násilné útoky na demokratické inštitúcie sú útokom na demokraciu, čo je netolerovateľné," napísal Scholz na Twitteri. "Stojíme pri úradujúcom prezidentovi Lulovi da Silvovi a pri Brazílčanoch!" dodal.



Aj talianska premiérka Giorgia Meloniová odsúdila politické násilie v Brazílii. "Nemôžeme byť nestranní....," citovala talianska agentúra ANSA Meloniovej tvít. "Zábery z vpádu do sídel inštitúcií sú neprijateľné a nezlučiteľné s akoukoľvek formou demokratického odporu," napísala premiérka.



Nedeľňajší útok odsúdil už v noci na pondelok generálny tajomník OSN António Guterres aj predstavitelia USA, EÚ i francúzsky prezident Emmanuel Macron. Americký prezident Joe Biden útok označil za "šokujúci". Lídri viacerých krajín Latinskej Ameriky Lulovi da Silvovi vyjadrili podporu.



Podporovatelia brazílskeho exprezidenta Bolsonara vtrhli do budov Národného kongresu, Najvyššieho súdu i prezidentského paláca v hlavnom meste Brazília a žiadali zosadenie súčasného prezidenta Lulu da Silvu. Brazílske bezpečnostné zložky po niekoľkých hodinách opätovne získali nad vládnymi budovami kontrolu a zatkli stovky ľudí.