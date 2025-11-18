Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Útok na Západnom brehu: Hlásia viacero obetí

Vedenie samosprávnych orgánov židovských osád na Západnom brehu Jordánu z útoku obvinilo izraelskú vládu, ktorá odmietla anektovať toto palestínske územie.

Autor TASR
Jeruzalem 18. novembra (TASR) - V utorok jeden človek zahynul a ďalší traja utrpeli zranenia v dôsledku nárazu autom a útoku pobodaním na Západnom brehu Jordánu, potvrdila izraelská armáda aj záchranári. Armáda bez ďalších podrobností dodala, že jej vojaci zastrelili dvoch útočníkov, píše TASR podľa správy agentúry Reuters a AFP.

Izraelské orgány incident označili za teroristický útok. Podľa armády sa vo vozidle páchateľov našli výbušné materiály, ktoré „zneškodnili odborníci izraelskej pohraničnej polície“. Incident sa odohral medzi mestami Hebron a Betlehem na križovatke pri vjazde do židovských osád Guš Ecjon.

Podľa záchranárov na následky bodnej rany zomrel 30-ročný muž, zranená žena je v kritickom stave, zatiaľ čo zranenia ďalšieho muža a chlapca vo veku približne 15 rokov sú o niečo miernejšie.

K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil. Skupina Palestínsky islamský džihád však útok privítala. „Tieto hrdinské operácie sú odpoveďou na neúprosné zločiny gangov osadníkov a okupačnej armády proti našim ľuďom,“ uviedla skupina.

Vedenie samosprávnych orgánov židovských osád na Západnom brehu Jordánu z útoku obvinilo izraelskú vládu, ktorá odmietla anektovať toto palestínske územie. „Keď Izraelský štát v tichosti umožňuje ‚cestu k Palestínskemu štátu‘, terorizmus opäť zdvíha hlavu,“ uviedlo.
