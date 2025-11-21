< sekcia Zahraničie
Útok na železnicu v Poľsku: Cenckiewicz kritizuje vládu
Autor TASR
Varšava 21. novembra (TASR) - Šéf poľského Úradu národnej bezpečnosti (BBN) Slawomir Cenckiewicz v piatok kritizoval poľskú vládu za postup pri riešení útoku na železnicu, ktorého páchatelia unikli do Bieloruska. Upozornil, že zistenie identity útočníkov po ich odchode z krajiny problém nerieši, keďže zadanie splnili a železničnej katastrofe sa podarilo zabrániť len náhodou. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu Fakt.
Cenckiewicz uviedol, že prvý signál o incidente dostal z vládného centra bezpečnosti v nedeľu dopoludnia, pričom podľa jeho slov išlo o stručnú a nealarmujúcu správu. Zdôraznil, že BBN závisí od informácií ostatných štátnych služieb a nemá vlastné operačné nástroje na okamžité preverovanie podobných udalostí.
V rozhovore kritizoval rozhodnutie vlády opätovne otvoriť dva hraničné priechody s Bieloruskom, keďže podozriví z útoku mali podľa zistení prejsť práve cez poľsko-bieloruskú hranicu. „To otvorenie zrejme bolo chybou, ak sa potvrdí, že páchatelia prišli a odišli cez tieto priechody,“ upozornil. Zdôraznil, že zvýšený stupeň ohrozenia sa musí vzťahovať aj na Bielorusko, ktoré je podľa neho súčasťou vojenskej a politickej mašinérie Ruskej federácie.
Šéf BBN spochybnil zmysel zvolania Bezpečnostnej rady štátu v situácii, keď podľa jeho slov dochádza k obmedzenému poskytovaniu informácií medzi štátnymi orgánmi. Pripomenul aj predchádzajúci incident s ruskými dronmi v poľskom vzdušnom priestore a následným zásahom domu spojeneckou raketou, ktorý podľa neho vláda včas a jasne nekomunikovala.
V širšom kontexte bezpečnostnej situácie Cenckiewicz upozornil na rastúcu intenzitu ruských aktivít proti Poľsku. Podporil názor náčelníka generálneho štábu Wieslawa Kukulu, že krajina sa nachádza v stave medzi bezpečnostným ohrozením a vojnou. Tvrdí, že Rusko sa usiluje oslabiť jednotu Západu a vrátiť stredoeurópske štáty do postavenia druhej kategórie.
BBN je orgán podriadený prezidentovi, ktorý plní úlohy v oblasti národnej bezpečnosti a organizačne podporuje Bezpečnostnú radu štátu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
