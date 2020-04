Útok nožmi v Hanau zrejme nebol politicky motivovaný

Hanau 29. apríla (TASR) - Utorňajší útok nožmi v nemeckom meste Hanau v spolkovej krajine Hesensko, pri ktorom utrpeli zranenia štyri osoby, nebol podľa tamojšej štátnej prokuratúry zrejme politicky motivovaný. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



"V súčasnosti nemáme k dispozíci žiadne indície, že by išlo o xenofóbny, politicky motivovaný alebo teroristický trestný čin," povedal prokurátor Dominik Mies. Takisto nič nenasvedčuje tomu, že by tento incident nejako súvisel s násilnými činmi v Hanau z februára, dodal.



Pri útoku z 19. februára zaútočil 43-ročný Nemec v Hanau na bary s vodnými fajkami, pričom zastrelil deväť ľudí cudzokrajného pôvodu. Neskôr ho našli mŕtveho vo vlastnom byte spolu s ďalšou usmrtenou osobou, ktorou bola jeho 72-ročná matka. Vyšetrovatelia predpokladajú, že útok bol rasisticky motivovaný.



Dvaja podozriví zo skupiny piatich až siedmich mužov, ktorých polícia po útokoch nožmi zadržala, pochádzajú údajne zo Sýrie a majú 23 a 29 rokov. Ako uviedla polícia, dvojicu vypočuli a nachádza sa vo väzbe. Pozadie ani motívy tohto skutku zatiaľ nie sú známe. Vyšetruje sa aj to, či sa obete a páchatelia poznali, alebo išlo o náhodných okoloidúcich, na ktorých muži zaútočili.



Dvaja zo zranených mužov vo veku 17-26 rokov pochádzajú podľa prokuratúry zo Sýrie, jeden je z Iraku a jeden z Albánska. Všetci štyria boli po napadnutí prevezení do nemocnicie a sú mimo ohrozenia života.