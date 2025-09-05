Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
ÚTOK NOŽOM V ŠKOLE: Žiak v Essene bodol učiteľku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Páchateľ je na úteku. Na mieste činu sú asi od 9.30 h policajti vrátane ťažkoodencov.

Autor TASR
Berlín 5. septembra (TASR) - Nemecká polícia pátra po žiakovi, ktorý v piatok bodol učiteľku v jednej zo stredných škôl v meste Essen na západe krajiny. Podľa prvých zistení nenapadol nikoho ďalšieho. Informujú o tom agentúra DPA a denník Bild.

Žiak učiteľku údajne bodol do brucha, zranenia sú vážne a musí podstúpiť operáciu. Informácie, či je v priamom ohrození života, neboli zverejnené.

Páchateľ je na úteku. Na mieste činu sú asi od 9.30 h policajti vrátane ťažkoodencov. Polícia vyzvala miestnych obyvateľov, aby sa okoliu miesta útoku vyhýbali.
