< sekcia Zahraničie
ÚTOK NOŽOM V ŠKOLE: Žiak v Essene bodol učiteľku
Páchateľ je na úteku. Na mieste činu sú asi od 9.30 h policajti vrátane ťažkoodencov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 5. septembra (TASR) - Nemecká polícia pátra po žiakovi, ktorý v piatok bodol učiteľku v jednej zo stredných škôl v meste Essen na západe krajiny. Podľa prvých zistení nenapadol nikoho ďalšieho. Informujú o tom agentúra DPA a denník Bild.
Žiak učiteľku údajne bodol do brucha, zranenia sú vážne a musí podstúpiť operáciu. Informácie, či je v priamom ohrození života, neboli zverejnené.
Páchateľ je na úteku. Na mieste činu sú asi od 9.30 h policajti vrátane ťažkoodencov. Polícia vyzvala miestnych obyvateľov, aby sa okoliu miesta útoku vyhýbali.
Žiak učiteľku údajne bodol do brucha, zranenia sú vážne a musí podstúpiť operáciu. Informácie, či je v priamom ohrození života, neboli zverejnené.
Páchateľ je na úteku. Na mieste činu sú asi od 9.30 h policajti vrátane ťažkoodencov. Polícia vyzvala miestnych obyvateľov, aby sa okoliu miesta útoku vyhýbali.