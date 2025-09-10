Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ÚTOK NOŽOM NA ŠKOLE: Bývalý žiak zranil vo Francúzsku dvoch ľudí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Francúzsko v uplynulých rokoch zaznamenalo sériu útokov na učiteľov a žiakov zo strany iných školákov, pripomína AFP.

Autor TASR
Paríž 10. septembra (TASR) - Útočník s nožom zranil učiteľku (52) a študenta (16) na záhradníckej škole v meste Antibes na juhu Francúzska, oznámila v stredu tamojšia polícia. Ide o najnovší útok vo vzdelávacej inštitúcii v tejto krajine, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Polícia ozrejmila, že zranenia oboch napadnutých osôb nie sú život ohrozujúce. Zároveň uviedla, že páchateľa sa podarilo zadržať a že ide o bývalého študenta tejto školy, no bezprostredne neposkytla žiadne podrobnosti o jeho motívoch, píše agentúra APA.

Francúzsko v uplynulých rokoch zaznamenalo sériu útokov na učiteľov a žiakov zo strany iných školákov, pripomína AFP. V marci začala francúzska polícia náhodne prehľadávať školy a tašky žiakov, či v nich nie sú ukryté nože a iné zbrane. Na konci apríla ministerstvo školstva oznámilo, že pri 958 náhodných kontrolách tašiek v školách bolo zadržaných 94 nožov.
