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Útok nožom na vlakovej stanici: Zomrela žena z Británie
V súčasnosti nie je jasné, či sa žena a muž navzájom poznali.
Autor TASR
Mníchov 30. augusta (TASR) - Jedna žena prišla v nedeľu nadránom o život pri útoku nožom na železničnej stanici v nemecko meste Rosenheim v Hornom Bavorsku. Polícia priamo na mieste činu zadržala 27-ročného Nemca, ktorý je z činu dôvodne podozrivý, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
V priebehu dňa by mal podozrivý muž predstúpiť pred sudcu, ktorý rozhodne o jeho vzatí do väzby.
Obeťou útoku je 31-ročná občianka Veľkej Británie. Po incidente ju okamžite previezli do nemocnice, kde však svojim vážnym zraneniam podľahla. V súčasnosti nie je jasné, či sa žena a muž navzájom poznali. Polícia zatiaľ nevie ani to, čo presne Britka v Bavorsku robila, a vyšetruje pozadie a motív tohto činu.
V tejto súvislosti hľadá polícia svedkov, ktorí si v noci okolo 0.50 h alebo skôr všimli na stanici v Rosenheime hádku.
Železničná doprava nebola podľa vyjadrenia hovorcu polície incidentom výraznejšie obmedzená. Posledné vlaky odišli z Rosenheimu o 0.40 h a práca kriminalistov na mieste činu bola ukončená ešte pred odchodom prvých ranných spojov, dodáva DPA.
V priebehu dňa by mal podozrivý muž predstúpiť pred sudcu, ktorý rozhodne o jeho vzatí do väzby.
Obeťou útoku je 31-ročná občianka Veľkej Británie. Po incidente ju okamžite previezli do nemocnice, kde však svojim vážnym zraneniam podľahla. V súčasnosti nie je jasné, či sa žena a muž navzájom poznali. Polícia zatiaľ nevie ani to, čo presne Britka v Bavorsku robila, a vyšetruje pozadie a motív tohto činu.
V tejto súvislosti hľadá polícia svedkov, ktorí si v noci okolo 0.50 h alebo skôr všimli na stanici v Rosenheime hádku.
Železničná doprava nebola podľa vyjadrenia hovorcu polície incidentom výraznejšie obmedzená. Posledné vlaky odišli z Rosenheimu o 0.40 h a práca kriminalistov na mieste činu bola ukončená ešte pred odchodom prvých ranných spojov, dodáva DPA.