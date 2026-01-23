Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026
ÚTOK NOŽOM PO DEMONŠTRÁCII: Útočník pobodal šesť ľudí

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Motív incidentu doposiaľ nebol bezprostredne známy.

Autor TASR
Antverpy 22. januára (TASR) - Šesť ľudí utrpelo vo štvrtok zranenia v dôsledku útoku nožom po prokurdskej demonštrácii v belgickom meste Antverpy. Stav dvoch zranených je kritický, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Demonštrácia sa konala v centre Antverp na rušnom a turistami často navštevovanom námestí Operaplein neďaleko budovy opery. Polícia zadržala dve osoby a všetci zranení boli prevezení do nemocnice, potvrdil hovorca polície Wouter Bruyns. Všetky hospitalizované osoby utrpeli bodné zranenia.

Belgická tlačová agentúra Belga uviedla, že na protestnom zhromaždení, ktoré spočiatku prebiehalo pokojne, sa zúčastnilo približne 50 ľudí. Počas demonštrácie mávali prítomní ľudia kurdskými zástavami a vlajkami Strany kurdských pracujúcich (PKK).

Situácia však eskalovala bezprostredne po skončení demonštrácie približne o 19.20. h. Podľa hovorcu polície sa dvaja podozriví zamiešali medzi demonštrantov, napriek tomu sa však podarilo ich zadržať.

V prípade naďalej prebieha dôkladné vyšetrovanie, dodáva Belga.
