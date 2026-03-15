Útok nožom v centre mesta: Jeden človek zomrel, útočníka zadržali
Motív zatiaľ nie je jasný a polícia plánuje zverejniť ďalšie podrobnosti o obetiach a podozrivom neskôr.
Autor TASR
Viedeň/Linz 15. marca (TASR) - K smrteľnému útoku nožom došlo v sobotu večer v rakúskom meste Linz, kde útočník v centre pobodal dvoch ľudí. Jedna napadnutá osoba po prevoze do nemocnice svojim zraneniam podľahla, druhá je mimo ohrozenia života. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Úrady uviedli, že podozrivého rýchlo zadržali. Motív zatiaľ nie je jasný a polícia plánuje zverejniť ďalšie podrobnosti o obetiach a podozrivom neskôr.
Hovorkyňa polície agentúre DPA uviedla, že vyšetrovatelia preverujú všetky možné scenáre. Denník Kronen Zeitung priniesol nepotvrdené informácie, podľa ktorých útočník kričal urážky na moslimov a svedok ho videl stáť uprostred ulice, čím dočasne blokoval dopravu.
