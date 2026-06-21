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Útok nožom v nákupnom centre v Rusku: Vyžiadal si jednu obeť

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Polícia uviedla, že mladík pred útokom hodil do priestorov, kde sa nachádza detská zábavná zóna, pyrotechnické zariadenie, čím spustil požiarny poplach.

Autor TASR
Krasnodar/Moskva 21. júna (TASR) — Jedna žena zomrela a ďalších päť ľudí utrpelo zranenia pri útoku nožom, ku ktorému došlo v sobotu popoludní v nákupnom centre v juhoruskom meste Krasnodar. Útočníkom bol 19-ročný miestny obyvateľ, ktorého spacifikoval svedok incidentu ešte pred príchodom polície. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a regionálneho spravodajského portálu kuban24.tv.

Polícia dostala hlásenie o mimoriadnej udalosti v nákupnom centre okolo 14.00 h miestneho času (13.00 h SELČ). Podľa gubernátora Krasnodarského kraja Veniamina Kondratieva mladý muž v priestoroch centra náhodne útočil na ľudí nožom. Jedna žena zomrela počas prevozu do nemocnice, päť ďalších osôb, vrátane pracovníka bezpečnostnej služby, utrpelo zranenia strednej závažnosti a boli prevezené do mestských a regionálnych nemocníc.

Polícia uviedla, že mladík pred útokom hodil do priestorov, kde sa nachádza detská zábavná zóna, pyrotechnické zariadenie, čím spustil požiarny poplach.

Vyšetrovací výbor Ruskej federácie v Krasnodarskom kraji začal trestné stíhanie pre vraždu a pokus o vraždu. Vzhľadom na správanie útočníka počas incidentu nariadil aj jeho psychiatrické vyšetrenie. Úrady bezprostredne nezverejnili informácie o možnom motíve útoku.
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