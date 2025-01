Útok nožom v Tel Avive si vyžiadal niekoľko zranených

Tel Aviv 18. januára (TASR) — Jedna osoba bola vážne zranená pri sobotňajšom útoku nožom na ulici vo štvrti Florentin ležiacej na juhu druhého najväčšieho izraelského mesta Tel Aviv. Polícia udalosť vyšetruje ako potenciálny teroristický útok, keďže útočník sa pokúšal bodnúť okoloidúcich predtým, ako ho na mieste zastrelil muž legálne držanou zbraňou. Informoval o tom spravodajský portál Times of Israel.



Podľa portálu Ynet bol útočníkom 19-ročný obyvateľ predjordánskeho mesta Túlkarm, ktorý nelegálne vstúpil na územie Izraela.



"Sedeli sme v kaviarni, incident sa stal na konci ulice. Zrazu sa ozvala streľba a potom niekto zakričal ‚teroristický útok‘. Všetci sme utekali do kuchyne, aby sme sa skryli. Niekto povedal, že strieľali na teroristu," uviedol pre denník Maariv jeden zo svedkov.



Záchranná služba uviedla, že do nemocnice bolo prevezený 28-ročný muž s vážnym bodným zranením v hornej časti tela.



Polícia okolie miesta činu uzavrela.



Útok sa stal deň pred začiatkom platnosti dohody o prímerí v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.