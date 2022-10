ÚTOK NA RADNICI: Zomrelo najmenej 18 ľudí, medzi obeťami je i starosta

Mexiko 6. októbra (TASR) - Najmenej 18 ľudí zahynulo pri stredajšom útoku ozbrojencov v meste San Miguel Totolapan v mexickom štáte Guerrero. Medzi obeťami je aj starosta tohto mesta Conrado Mendoza Almeda. Oznámili to miestne úrady, informuje TASR na základe správy britskej stanice BBC.



Ozbrojenci zaútočili na mestskú radnicu v stredu o 14.00 h miestneho času (21.00 h SELČ), uviedla miestna polícia. Počas prepadnutia zahynuli okrem starostu aj policajti a úradníci. Generálna prokurátorka štátu Guerrero Sandra Luz Valdovinosová oznámila, že pri streľbe zahynulo 18 ľudí a dve osoby utrpeli zranenia, píše AP.



Mexické ministerstvo obrany oznámilo, že do oblasti vyslalo armádu, aby vypátrala páchateľov útoku. Diaľnicu v štáte Guerrero údajne nakrátko zablokovalo niekoľko vozidiel, aby zabránili bezpečnostným silám dostať sa do mesta. Pred útokom na radnicu bol vo svojom dome zabitý aj starostov otec Juan Mendoza Acosta.



Útok podľa miestnych médií pravdepodobne vykonala zločinecká skupina Los Tequileros, píše BBC. Skupina totiž krátko pred incidentom zverejnila na sociálnej video, v ktorom oznámila svoj návrat do tejto oblasti. Los Tequileros ohrozovali štát Guerrero v rokoch 2015 až 2017. Táto zločinecká skupina sa viackrát vyhrážala starostom v regióne.