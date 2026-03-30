Útok ozbrojencov v Nigérii spustil vlnu násilia s množstvom zabitých
Štát Plateau v strednej Nigérii je dejiskom opakovaného násilia na vidieku, ktoré súvisí najmä so spormi o pôdu medzi farmármi a pastiermi.
Autor TASR
Abuja 30. marca (TASR) - Neznámi ozbrojenci zabili v bare v meste Jos, hlavnom meste nigérijského štátu Plateau, najmenej dvanásť osôb. Ďalšie obete hlásili po následnom odvetnom útoku davu ľudí a prenasledovaní útočníkov, uviedli v pondelok miestni obyvatelia pre agentúru AFP, píše TASR.
Štát Plateau v strednej Nigérii je dejiskom opakovaného násilia na vidieku, ktoré súvisí najmä so spormi o pôdu medzi farmármi a pastiermi. Smrteľné útoky s veľkým počtom obetí v preľudnenom meste Jos však boli v uplynulých rokoch zriedkavé.
Najmenej 12 ľudí prišlo o život v nedeľu, keď neidentifikovaní ozbrojenci spustili paľbu v bare s reštauráciou, uviedol predstaviteľ miestneho Červeného kríža. Najmenej traja ľudia zahynuli, keď dav prenasledoval útočníkov, povedal, hoci iné zdroje uvádzajú vyšší počet obetí.
„Útočníci strieľali na ľudí v podniku. Povedali nám, že 12 osôb zahynulo priamo na mieste,“ povedal pre agentúru AFP predstaviteľ miestnej mládeže. Podľa jeho slov sa následne sformoval dav ľudí, ktorý napadol okoloidúcich a zabil ďalších desať ľudí.
Podľa zástupcu predsedu miestnej rady zahynulo pri incidente spolu 27 ľudí. Vláda štátu v reakcii na násilie vydala zákaz vychádzania do stredy.
Na vidieku sa už roky stretávajú prevažne kresťanskí farmári zo štátu Plateau s prevažne moslimskými pastiermi z kmeňa Fulani pre spory o prístup k pôde. Niekedy vyústia do masakrov, pri ktorých sú úplne vyľudnené celé dediny.
Výskumníci vinia za súčasnú krízu, ktorá postihuje najmä vidiecke oblasti, klimatické zmeny, nelegálnu ťažbu nerastných surovín a s nárastom miestnej populácie obmedzenú dostupnosť pôdy.
