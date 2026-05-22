Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. máj 2026Meniny má Júlia a Juliána
< sekcia Zahraničie

ÚTOK PRED ŠKOLOU: Študent smrteľne pobodal mladšiu žiačku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Podľa portálu k tragédii došlo okolo 14.00 h pred budovou Strednej priemyselnej školy chemickej.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 22. mája (TASR) - Česká polícia vo štvrtok oznámila, že žiačku strednej školy v Pardubiciach pobodal starší študent, ktorý bol údajne jej bývalým priateľom. Dievča útok neprežilo. Bezpečnostné zložky podozrivého zadržali priamo na mieste činu. TASR o tom informuje podľa portálu novinky.cz.

„Napadnutá osoba bohužiaľ po prevoze do nemocnice svojim zraneniam podľahla,“ uviedla polícia vo svojom príspevku na platforme X.

Podľa portálu k tragédii došlo okolo 14.00 h pred budovou Strednej priemyselnej školy chemickej. Z dostupných informácií vyplýva, že žiačku napadol o dva roky starší študent, s ktorým sa dievča údajne rozišlo. Útočník podľa svedkov nožom ohrozoval aj ďalšie prítomné osoby.

Škola vyjadrila rodine zosnulej hlbokú sústrasť a zrušila maturitné skúšký plánované na piatok. Zároveň na tento deň vyhlásila riaditeľské voľno.

„Polícia ČR zasiahla okamžite, podozrivú osobu zadržala na mieste a udalosť vyšetruje. Budova bola z preventívnych dôvodov evakuovaná a následná kontrola potvrdila, že v areáli školy nehrozí nebezpečenstvo,“ uviedli zástupcovia školy.



.

Neprehliadnite

KISS: Elektronická fakturácia bude štandardom vo svete, nie iba v EÚ

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Magyar vo Varšave bez Felvidéku

Slovensko otvorilo honorárny konzulát vo fínskom Tampere

SEZÓNA KLIEŠŤOV JE TU: Po dažďoch ich bude zrejme viac