Útok pri ambasáde USA v Tunisku si vyžiadal život policajta

Tunisko 6. marca (TASR) - Bomba odpálená v piatok dvojicou samovražedných útočníkov pri americkom veľvyslanectve v Tunise spôsobila jednému z prítomných policajtov ťažké zranenia, ktorým následne podľahol. Zranenia utrpeli aj ďalší štyria policajti a jeden civilista, uviedla tlačová agentúra AFP, ktorá sa odvolala na miestne zdroje.



Výbuch otriasol metropolou Tuniska okolo poludnia, a to v časti známej pod francúzskym názvom Berges du Lac, kde sa nachádza opevnený areál veľvyslanectva Spojených štátov. Stalo sa tak i napriek výnimočnému stavu, zavedenému v Tunisku v roku 2015 po viacerých krvavých útokoch, ku ktorým sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).



"Dvaja jednotlivci sa zamerali na bezpečnostnú hliadku... na ulici vedúcej k americkému veľvyslanectvu," uviedlo vo vyhlásení tuniské ministerstvo vnútra. Policajti na mieste udalosti spresnili, že útočníci prišli na motocykli a odpálili výbušninu vo chvíli, keď sa k nim priblížila hliadka strážiaca kruhový objazd.



Polícia predtým uviedla, že jeden z týchto mužov sa pokúsil vstúpiť do priestorov veľvyslanectva, ale strážnici mu v tom zabránili.



Výbuch usmrtil oboch útočníkov a podľa neskorších správ podľahol zraneniam i jeden z policajtov. Na mieste zostali rozmetané časti ľudských tiel a medzi chodcami i motoristami v okolí vypukla panika.



K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil. Ministerstvo vnútra uviedlo, že "všetky bezpečnostné jednotky sú v stave vysokej pohotovosti". Polícia vyslala do oblasti Berges du Lac posily. Samotné americké veľvyslanectvo uviedlo na Twitteri, že po výbuchu zasahujú v okolí pohotovostné zložky a verejnosť by sa mala týmto miestam vyhnúť.