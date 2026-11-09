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Útok pri meste Saná si vyžiadal 44 mŕtvych
Medzi obeťami je aj 21 detí, uviedli húsíovia.
Autor TASR
Saná 9. novembra (TASR) - Na 44 sa zvýšil počet mŕtvych po útoku pri jemenskom hlavnom meste Saná, z ktorého jemenskí povstalci húsíovia obvinili Saudskú Arábiu. Medzi obeťami je aj 21 detí, uviedli húsíovia v pondelok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Televízia al-Masíra, ktorá je blízka húsíom, s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva informovala, že počet obetí tohto „masakru, ktorý spáchal saudský nepriateľ“ východne od mesta Saná stúpol na 84, z toho 44 ľudí zahynulo a ďalších 40 utrpelo zranenia. O život prišlo aj 21 detí a desať žien.
Záchranné tímy podľa ministerstva naďalej pátrajú po nezvestných osobách.
Zo sobotného útoku jemenskí povstalci obvinili Saudskú Arábiu. Napätie medzi húsíami a jemenskou vládou podporovanou Rijádom eskaluje od júla. Odvtedy povstalci v rámci rýchlej vojenskej operácie ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora a pravidelne hlásia útoky zo strany Rijádu. Húsíovia raketami opakovane útočia na vnútrozemie Saudskej Arábie, kde zasiahli letiská, energetickú infraštruktúru a vojenské zariadenia.
OSN tvrdí, že od obnovenia bojov v Jemene zahynulo viac než 1600 ľudí a viac ako 300.000 muselo opustiť svoje domovy.
Povstalci sa v nedeľu prihlásili k zodpovednosti za útok na finančnú štvrť Rijádu. Podľa svedkov tam poškodil mrakodrap, ktorý patrí ropnej spoločnosti Aramco.
Saudskoarabské úrady v pondelok upozornili na „nepriateľskú leteckú hrozbu“ v Rijáde, píše AFP.
Televízia al-Masíra, ktorá je blízka húsíom, s odvolaním sa na ministerstvo zdravotníctva informovala, že počet obetí tohto „masakru, ktorý spáchal saudský nepriateľ“ východne od mesta Saná stúpol na 84, z toho 44 ľudí zahynulo a ďalších 40 utrpelo zranenia. O život prišlo aj 21 detí a desať žien.
Záchranné tímy podľa ministerstva naďalej pátrajú po nezvestných osobách.
Zo sobotného útoku jemenskí povstalci obvinili Saudskú Arábiu. Napätie medzi húsíami a jemenskou vládou podporovanou Rijádom eskaluje od júla. Odvtedy povstalci v rámci rýchlej vojenskej operácie ovládli celé jemenské pobrežie Červeného mora a pravidelne hlásia útoky zo strany Rijádu. Húsíovia raketami opakovane útočia na vnútrozemie Saudskej Arábie, kde zasiahli letiská, energetickú infraštruktúru a vojenské zariadenia.
OSN tvrdí, že od obnovenia bojov v Jemene zahynulo viac než 1600 ľudí a viac ako 300.000 muselo opustiť svoje domovy.
Povstalci sa v nedeľu prihlásili k zodpovednosti za útok na finančnú štvrť Rijádu. Podľa svedkov tam poškodil mrakodrap, ktorý patrí ropnej spoločnosti Aramco.
Saudskoarabské úrady v pondelok upozornili na „nepriateľskú leteckú hrozbu“ v Rijáde, píše AFP.